VIDEO: Síly spojili hudebníci z Troublegangu a Pipes and Pints

9:59 , aktualizováno 9:59

Na tuzemské scéně neobvyklý mix stylů přináší kapela The Low-Dead ve svém prvním singlu nazvaném Ain’t No Spiritual. Ve skupině působí hudebníci z Troublegangu i zpěvák Travis O’Neill z Pipes and Pints. Takže nečekanou koláž tvoří i česko-anglický text.