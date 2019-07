VIDEO: Výjimečně ploužák. Pipes and Pints představují nečekaně baladu

„Shadow On Your Wall jsme zvolili jako první singl, protože jsme chtěli představit i jinou tvář Pipes. Jsme to pořád my, pořád je to náš zvuk, ale chtěli jsme ukázat, že se skladatelsky dokážeme vyjádřit i jinak,“ vysvětluje irský zpěvák Travis O’Neill. „Shadow on Your Wall pojednává o ztrátě vztahu a bolesti a smutku, která takovou ztrátu provází.“

Klip vznikl pod dohledem Tonyho Košaře a Davida Švarce. Zvolili minimalistický, černobílý koncept a situační hru stínů. Shadow On Your Wall je prvním klipem z čerstvého alba The Second Chapter, kterým kapela definitivně stvrdila návrat v nové sestavě. Album vzniklo v berlínském Red Bull Music Studiu ve spolupráci s producentem Yardou Helešicem.