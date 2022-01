Marie Rottrová: Black Sabbath napsali, že se jim moje cover verze líbí nejvíc

Můžeme pro začátek zkusit hru. Budu jmenovat vaše největší hity a vás poprosím o postřeh nebo příběh k té písničce... Co třeba Řeka lásky?

Tu písničku napsal Jaroslav Wykrent a vtip je v tom, že ji nepsal pro mě, nýbrž pro sebe. Jezdil se mnou jako host a v šatně ji skládal, zpíval a hrál na kytaru. Mně se hrozně líbila. A tak jsem ji na něm začala loudit. Nějakou dobu se vzpíral, ale pak mi ji dal. Natočila jsem ji pro Supraphon a jemu se to velmi líbilo. Dnes je šťastný, protože moji fanoušci ji milují a on ji stejně zpívá na svých koncertech.

Byla to naše největší hvězda. O jejím odchodu jsem se dozvěděla, když jsem byla zrovna v Mexiku. Úplně mě to vyřídilo. Tak špatně psychicky jsem na tom dlouho nebyla. Marie Rottrová o Věře Špinarové