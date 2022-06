To, že báječně vypadáte, zřejmě slyšíte ze všech stran. A jako ženu mě samozřejmě zajímá, co za tím stojí. Jestli pro to něco děláte?

Nic moc. Mé tetě je dvaadevadesát a nikdo by jí to nehádal. Za mladistvý vzhled většinou nemohou krémy či zákroky plastické chirurgie, spíše geny a pozitivní přístup k životu.

Maminka mi zemřela velmi brzy, bylo mi teprve jedenáct. A deset let po smrti mámy se mi zabil brácha v autě.