Marie Rottrová slaví 80. Dřív nechtěla zpívat v češtině, dnes ji brání

Autorem novinky je zpěvaččin syn Vítek Kučaj, napsal ji už před pár lety, takže ji, jak sama říká, už nějakou dobu slýchala.

„A když jsem přemýšlela o nové bonusové písničce na desku, napadla mě zrovna tahle. Líbí se mi, má sváteční atmosféru, LP navíc vychází krátce před Vánocemi,“ vysvětluje Marie Rottrová.

Zbytek alba tvoří, jak název napovídá, soulově laděné a česky otextované skladby z repertoáru Raye Charlese, Arethy Franklinové, Dona Covaye, ale také ty autorské z rodinné dílny. Píseň Labutě složila sama Marie Rottrová, autorem Když hvězda padá je její bývalý manžel Vlastimil Kučaj.



„Novináři i diváci se mě často ptají, které svoje písničky mám nejradši. Když jim odpovídám, občas zapomenu na soul ze svých začátků, který miluju. Možná za to můžou moji rodiče, kteří mi v šedesátých letech koupili rádio, na němž se dala naladit stanice Radio Luxembourg, a já jsem objevila nový svět!

V té době jsme s manželem Vlastíkem Kučajem a dalšími ostravskými muzikanty postavili skupinu Majestic a měli jsme cíl – hrát soul! Scházeli jsme se doma, natáčeli písničky na magnetofon, psali i svoje vlastní a se zápalem jsme je hráli na ‚čajích‘,“ vyznává se zpěvačka v průvodním textu na vnitřním obale alba Lady Soul.



Rodačka z Ostravy-Hrušova, původním jménem Marie Rotterová, měla vždy velmi široký záběr. Vyrůstala v hudebně činné rodině, otec byl varhaník, skladatel a pedagog, matka zpívala ve sboru a také amatérsky v operetě.



Kromě soulu se Marie Rottrová věnovala šansonům, jejím prvním nakročením do žánru byla píseň To mám tak ráda, v originále od Serge Lamy. Český text napsala Jiřina Fikejzová a jak mi Marie Rottrová v jednom rozhovoru prozradila, před touto skladbou žánr šansonu příliš nevyhledávala.



„Tíhla jsem spíš k anglosaské muzice, ale Jiřinin text byl tak krásný, že jsem ho s chutí nazpívala.“ Další velký hit Lásko... od skladatele Jaroslava Wykrenta bylo zase její premiérové vybočení ze soulové éry a začátek zpívání v českém jazyce. Jak sama přiznala, soul a rhythm and blues se jí v něm zpívat nechtělo.



„Měla jsem dojem, že to v češtině nikdy nemůže vyznít jako v originále. Pak jsem ale začala spolupracovat s výbornými textaři a došlo mi, že když má český převod textu smysl, rytmus a dobře se zpívá, není v tom problém.“



Podobně ostatně smýšlel i Pavel Bobek, který dlouho odolával češtině, řka, že je pro country nemyslitelná. Než mu první české texty začal nosit Jiří Grossmann. S Pavlem Bobkem Marie Rottrová nazpívala duety S tím bláznem si nic nezačínej, v originále Don’t Fall In Love With a Dreamer od Kim Carnes a Kennyho Rogerse, a Divoká růže, což je do češtiny převedený song Where The Wild Roses Grow.



Jeho autorem je Nick Cave, který ho zpívá s Kylie Minogue. Když si oba zpěváci přečetli původní morbidní text, zalekli se, že nic tak krvavého zpívat nebudou. Upokojila je až česká slova Pavla Vrby, jež jsou proti originálu přece jen mírnější.

Průběh nemoci mám mírný, prozradila Rottrová Plánované oslavy 80. narozenin musela Marie Rottrová zrušit, kvůli onemocnění covidem bude do 20. listopadu v karanténě. „Jsem naočkovaná a mám lehký průběh s lehkým kašlem. Doufám, že budu brzy fit,“ prozradila zpěvačka v pátek Rádiu Impuls. K oslavám podotkla, že ji čekají hned dvě: „Slavnostní oběd s rodinou a o té druhé moc nevím. Jde o něco velkého, chystá ji syn s manželem, asi to bude něco muzikantského.“



Z dalších zpěvaččiných duetů se sluší připomenout ještě Klíč pro štěstí s Jiřím Bartoškou na text Pavla Kopty. Jde rovněž o předělávku, v originále se skladba jmenuje Thought I’d Ring You a nazpívali ji Shirley Bassey a Alain Delon. Na coververze měla Rottrová štěstí vždy, jen díky ní se mezi českými posluchači stala hitem skladba She’s Gone, jinak zapomenuté béčko singlu kapely Black Sabbath. U nás ji známe jako Lásko voníš deštěm – autorem českého textu je Jaromír Nohavica – a její kvality ocenili i samotní britští rockeři.



„Sabbati měli na svých webových stránkách, že je to nejpovedenější předělávka téhle písničky, která kdy vznikla. Vždy, když ji zpívám, vzpomenu si na klip, v němž kráčím nočním deštěm zmáčenou Ostravou,“ říká Rottrová. Kromě toho natočila skladbu Muž č. 1. od skupiny The Jacksons, v níž začínal Michael Jackson, a také písně od Debbie Harry, zpěvačky Blondie.



„Díky mým pubertálním synům unás doma pořád hrál punk, lezlo mi to i ušima. Potom přišli s novou vlnou a to se mi líbilo, třeba The Police. Já jsem přístupná i nové muzice, člověk nesmí ustrnout a aspoň to vnímat,“ svěřila se.

Stejně jako na hudební kvalitu svého repertoáru, ať už původního, nebo převzatého, dbala i na textovou náplň. Dlouho odolávala zpívané ve výše zmíněné češtině, pak si ji ale vychutnávala od mistrů svého oboru.

A když už byla v předchozích odstavcích řeč o jejím neuzavírání se současné muzice, je třeba připomenout i výhrady, které k ní Marie Rottrová má. Vadí jí především dnešní neúcta k češtině a fakt, že si nikdo neláme hlavu s tím, že zní kostrbatě a jsou v ní obrácené přízvuky. Podle ní by si tehdejší textaři nikdy nedovolili zacházet s jazykem tak, jak se s ním zachází nyní.

Starosvětská poctivost, upřímnost a úcta k posluchači. Tak prosté to je. Připočtěme stále jistý a okamžitě rozpoznatelný hlas, charizma a dostaneme odpověď na otázku, čím Marie Rottrová byla a stále je tak výjimečná, když vlastně na první pohled působí úplně obyčejně.