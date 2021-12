Vánoční koncert v Lucerně bude i online, slibuje Michal Prokop

„To víte, že jo. Pokaždé, kdy se nějak měnily podmínky, kdy hrozily další restrikce kvůli pandemii, ta šílená nejistota nám optimismu nepřidávala,“ svěřuje se Prokop a přiznává, že chvíli uvažoval i o přesunu na jarní termín, byť se to u vánočního koncertu jeví jako nesmysl.

„Vím, že někteří kolegové vánoční koncerty přesouvali, ale nakonec jsme se rozhodli, že do toho půjdeme.“ Tradici Vánočních koncertů Michal Prokop začal v roce 2000, kdy po mnoha letech začal zase vystupovat samostatně.

„A právě vánoční koncert v Divadle Archa byl prvním v sérii dvaceti vystoupení. V letech 2006 a 2010 jsme se přesunuli do Lucerny, pak zpět do Archy a potom jsme na několik let zakotvili ve Fóru Karlín. Loni koncert nebyl vůbec a letos se vracíme do Lucerny,“ říká Prokop.

Na pódiu mu bude dělat společnost Petr Janda. „Můj první beatový idol z dob úplných začátků,“ jak kapelníka skupiny Olympic s respektem a úctou charakterizuje.

„Mladou generaci, kterou vždycky rád představuji, bude tentokrát reprezentovat skvělé česko-slovenské trio Colorful People. Moc se na to těším.“

Co se týče repertoáru, bude to průřez zpěvákovou více než padesátiletou tvorbou. „Tentokrát ale poprvé představíme několik skladeb z mé letošní desky Mohlo by to bejt nebe… Zároveň na jevišti uzavřeme podzimní sérii křtů alba,“ vysvětluje Michal Prokop.

Dodává ještě, že všichni, kteří se nevešli do omezeného limitu počtu diváků v sále, mohou koncert sledovat v přímém přenosu na stránkách www.michalprokop.online.

Soudím, že k Lucerně má Michal Prokop velmi vřelé pouto, což potvrzuje. „Tady jsem začínal, poprvé jsem tu zpíval na 1. Československém beatovém festivalu v prosinci 1967, odstartoval jsem zde svou profesionální kariéru. Pak jsem samozřejmě v Mekce československé populární hudby vystupoval mockrát, a teď se do ní znovu vracím. Pro mě je to přímo mystický sál.“

Pokud jde o koncertní aktivity na příští rok, netroufá si Prokop nic moc předpovídat. „Nikdo netušíme, jak to bude vypadat, situace se vyvíjí neočekávaně. Nicméně začínáme připravovat další ročník festivalu Krásný ztráty ve Všeticích. Měl by proběhnout jako obvykle v polovině srpna,“ říká.

Zajímá mě, jakým způsobem se Michal Prokop udržuje v pohodě. „‚Někdy sám sobě jsem nevítaný host, někdy sám sobě mydlím schody.‘ Takhle to pro mě před lety napsal Pavel Šrut. Lepší univerzální recept pro vás v tuhle chvíli nemám,“ uzavírá.