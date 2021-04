VIDEO: Michal Prokop láká na novou desku videoklipem s Vilmou Cibulkovou

Na novém albu Mohlo by to bejt nebe se zpěvák z velké části vrací ke svým hudebním kořenům, tedy blues a soulu 60. let, ovšem v současném zvukovém kabátě. Nahrávka naváže na zatím poslední devět let starou nahrávku Sto roků na cestě.



Pilotním singlem je píseň Má vlast, kterou Michal Prokop složil na text Jiřího Žáčka.

„Textů, které reflektují současný stav společnosti, na albu cítím víc, ale tenhle společně s muzikou mi přišel jako nejlepší signál o tom, jaká ta deska vlastně je. A taky jsem se radil s pár lidmi. Má vlast vyšla jako favorit, i když album je stylově, barevně i v náladách pestřejší,“ komentuje Michal Prokop volbu prvního singlu.

Videoklip je dílem režiséra, scenáristy a kameramana Michala Skořepy, kromě Michala Prokopa si v něm zahrála Vilma Cibulková.



„Když mi Michal Skořepa do telefonu vysvětloval námět na vizuální složku klipu, hned jsem pochopil, že jsem si vybral pro klip partnera, který ví, o co jde. Moc se mi to líbilo. Na Vilmu Cibulkovou jsme, pokud si pamatuji, přišli tak nějak společně, když jsme spolu probírali, jak by asi měla herečka vypadat, co by měla představovat. Michal mi nabídl ještě několik dalších tipů, nevěděli jsme, jestli by to Vilma vůbec vzala. Když jí zavolal, souhlasila prý okamžitě poté, co si tu píseň poslechla,“ dodává zpěvák.



Na podzim chce Prokop se skupinou Framus Five vyrazit na turné po České republice, na jehož každé zastávce zpěvák svoji novinku pokřtí. V tuto dobu bude utlumena činnost akustického Tria Michala Prokopa.

Popáté pak Michal Prokop pozve své hudební přátele a fanoušky na festival Krásný ztráty Live, který se už třetím rokem koná na statku ve středočeských Všeticích na Benešovsku. Dvoudenní přehlídka, na které dochází k neobvyklým žánrovým i generačním setkáním, bude symbolicky zahájena 13. srpna, tedy v den jeho pětasedmdesátých narozenin.