Zemřel kytarista Luboš Andršt, bylo mu 73 let

V 73 letech zemřel kytarista a skladatel Luboš Andršt. Na Facebooku to oznámil jeho kolega hudebník Michal Prokop. Andršt s ním hrál v kapele Framus Five, působil i v jazzové formaci Jiří Stivín & co. Dvakrát si zahrál s legendárním americkým bluesovým kytaristou B. B.Kingem. V úterý proběhne v pražské Lucerně koncert na Andrštovu počest.