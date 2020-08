VIDEO: Klip Mekyho Žbirky láká na film Perinbaba a dva světy

Hlídací kočka Vstupenky Vám chytím vždycky. Pohlídám přednostní prodeje, vstupenky na poslední šanci, začátek prodeje, slevy i konání akce. Sledovat interpreta 21 Savage Sledovat interpreta Miro Žbirka

„V době karantény jsme nikdo nemohli cestovat a mně, který stále pendluje na trase Praha – Bratislava, se začínalo stýskat po Slovensku. Vzpomněl jsem si na nádherné obrázky z nového filmu Juraje Jakubiska Perinbaba a dva světy, které mi Juraj předtím ukazoval a ptal se, zda bych k filmu nenapsal píseň. Tyto dvě věci se spojily a inspirovaly mě ke skladbě Slovenská. Když teď vidím klip, který Juraj sestříhal z filmových záběrů, myslím si, že se to prostě muselo stát,“ podotýká ke spolupráci Miro Žbirka



Juraj Jakubisko k tomu dodává:„Ve svých filmech vždy pracuji se silnými hudebními motivy. Před pětatřiceti lety jsem v pohádce Perinbaba stvořil vládkyni sněhu a větru, která se stala součástí slovenských Vánoc. Možná i proto záběry z nového filmu Perinbaba a dva světy Mekyho inspirovaly k této krásné intimní hudební zpovědi. Když jsem ji poprvé uslyšel, neodolal jsem a vytvořil k ní videoklip.“

Singl Slovenská je zároveň novinkou na výběrovém albu The Best Of Miro Žbirka, které na třech CD přináší celkem 64 skladeb a vyjde 4. září, stejně jako kniha kompletních textů a akordů Songbook, mapující celou Mekyho tvorbu.

Žbirka ji představí na Cinema Acoustic Tour ve vybraných kinech Cinestar: 15.9. v Ostravě, 16.9.v Olomouci, 23.9. v Liberci, 29.9. a 30.9. v Praze na Andělu. Na Slovensku pak v historických kinech: 2.10. – Prešov, kino Scala, 4.10. – Martin, kino Moskva, 6.10. Bratislava, Ateliér Babylon.