Žbirka z těsné blízkosti. Získejte vstupenky do kina na film Meky zdarma

To nejlepší od Žbirky na Óčko Star Biely kvet, Atlantida, Čo bolí to prebolí, 22 dní, Prvá. To jsou jen některé z mnoha hitů, které má Miro Žbirka na svědomí. Jeho nejznámější písně si budou moci fanoušci připomenout i vy vysílání televizní stanice Óčko Star. Zpěvákovo best of odvysílá v sobotu 11. července ve 13 hodin, v repríze bude k vidění v neděli 12. července ve 22 hodin.