Z návěsu od traktoru míří Ztracený do O2 areny, nabídne i jízdenky zdarma

„Trochu se těším, trochu se bojím. Můj rozum křičí velké hlasité ne, ale srdci neporučíte,“ usmívá se písničkář rok před největším koncertem ve své kariéře. „To magické datum je 22. února 2020 ve 20:20 hodin,“ dodává.

Ztracený vysvětluje, že si uvědomil, že nic není nemožné. I koncert ve Foru Karlín pro nějaké tři tisíce lidí se nejprve řadil do kategorie sci-fi. „Nakonec mě přišel doprovodit Karel Gott, a tak jsem si uvědomil, že člověk žije jen jednou a sny se musí plnit. Zároveň mám hroznou chuť něco tvořit a nezastavit se,“ vypráví zpěvák.

Skok mezi velkým klubem a velkou halou je obrovský, ale Ztracený říká, že pokud chce hudebník růst, tak v rámci koncertních možností v metropoli momentálně není jiná možnost: „Žádná dobrá hala pro osm devět tisíc lidí tu není. O 2 arena navíc umí zavřít horní ochozy, když je potřeba, a podobně. Je dost flexibilní.“

Nepůjde navíc o jeho první zdejší vystoupení – předskakoval Beyoncé i Kabátu a zazpíval si tu také loni právě na Gottově koncertu. „Byl to zrovna on, kdo na moje úvahy, že bych si tu rád zahrál sám, řekl – a to myslím, že bys měl! Kdyby mi Karel Gott řekl, že se na to mám vykašlat, možná bychom tu dneska neseděli. Byl to jeden z důvodů,“ připouští Ztracený.

Rok předem už je podle zpěváka spousta věcí naplánovaných včetně několika potvrzených hostů, jejichž jména však prozradit nechce. „Já nejsem ten typ. Všichni mi říkají, že kvůli prodeji lístků bych měl, ale myslím, že ve Foru jsem prokázal, že na hosty mám talent, desku mi křtil Jaroslav Uhlíř, což bylo taky skvělé. Takže něco velkého mám vymyšlené a bude to můj životní koncert. Nic většího možná už nikdy nepřijde,“ říká Ztracený.

A ani návratu do menších prostor následně nebude litovat. „Stojím nohama na zemi. Ještě před šesti lety jsem hrál na návěsu od traktoru a pokorně se vrátím do klubů. Hrát jednou za dva roky jeden velký koncert není ta cesta,“ dodává.