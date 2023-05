RECENZE: Lewis Capaldi hraje fér, ale víc než sériový výrobek nedodal

Lewis Capaldi se hudebně nijak zásadně nezměnil, což je logické, pochopielné a vyčítat mu to by bylo stejné jako hartusit, že Ed Sheeran na novém albu nehraje avantgardní free jazz. Rodák z Glasgowa Capaldi si získal popularitu snadno stravitelnými pop rockovými písničkami, většinou ve středním tempu, zpívané jímavým, ve vypjatějších polohách lehce nakřáplým hlasem. Textově se jeho písničky zabývají láskou, zejména tou nepříliš šťastnou.

Funguje to náramně především na posluchačky, ale sáhnout po Capaldiho albech by mohl i zjitřenými hormony zmítaný mládenec. Funguje to takhle už co populární hudba populární hudbou stojí a není třeba se nad tím horšit. Zvlášť když Lewis Capaldi nenabízí vyloženě aušus, byť jde samozřejmě o spotřební sériové zboží.

Od úvodní Forget Me až k závěrečné How I’m Feeling Now plyne album v jedné nevzrušivé rovině. V písničkách vše směřuje k uplakaným refrénům, ničeho překvapivého se nedočkáme. Snad jen Leave Me Slowly zaujme osmdesátkovými syntezátory v úvodu a rovněž patřičně retro kytarovým sólem, tak „procítěným“, až to zavání parodií.

Broken by Desire to Be Heavenly Sent 50 % Lewis Capaldi

Z letargie vytrhne snad ještě hybnější Heavenly Kind State Of Mind, ale jinak je přehrabování se v písničkách ve snaze nalézt něco, nač by se člověk, který se u hudby nechce jen dojímat, těšil při opakovaném poslechu, zbytečné.

Lewis Capaldi netočí alba pro fajnšmekry, nýbž tak zvaná „rodinná“, která fungují jako vybavení do domácnosti. Kulisu, kterou pustíte, když přijde návštěva. Kráčí v podobných šlépějích jako už zmíněný Ed Sheeran nebo například kapela Keane, přičemž je z nich asi nejuslzenější.

Broken by Desire to Be Heavenly Sent je deska, kterou Capaldi své věrné v žádném případě nezklame. Hit ráže Someone You Loved se z ní nejspíš nevyloupne, jinak ale nabízí přesto to, co nabízet má. Alespoň jedná s posluchačem fér, nenaparuje se a nedělá ramena.