Klasika a elektronika. Projekt Electric Universe propojí dva hudební světy

Na klavírní koncert skladatele a producenta Karla Havlíčka v majestátní atmosféře hlavní lodi kostela, objektu Gabriel Loci, naváže živý elektronický set hudebníka a skladatele Karla Havlíčka v podzemní kryptě kostela a nabídne tak návštěvníkům ochutnávku z připravovaného vystoupení v pražském O2 universu.

Akce Electric Universe In The Church má charitativní podtext, kompletní výtěžek ze vstupného bude věnován na nákup učebních pomůcek a hudebních nástrojů pro Školu Jaroslava Ježka, konkrétně Základní umělecké škole pro zrakově postižené.

„Electric Universe jsme od samého počátku chápali jako soubor několika satelitních projektů, které vyvrcholí listopadovou audiovizuální show v O2 universu. Jsme moc rádi, že můžeme představit první ze série našich pop-upů v podobě komorního vystoupení v kostele sv. Gabriela v Praze, který se skvěle hodí pro spojení těchto dvou zdánlivě nesourodých hudebních žánrů a jako bonus pomůže dobré věci,“ říká Martin Kučera, ředitel agentury Lavo Events, promotéra akce Electric Universe.

Vstupenky na Electric Universe In The Church jsou v prodeji do 27. července do 18.00 hodin v síti GoOut v základní kategorii za 990 Kč. Kapacita prodeje je s ohledem na budovu kostele omezena pouze na 100 míst.

Electric Universe In The Church je součástí projektu Electric Universe, hudební a audiovizuální show, která 24. listopadu od 21 hodin v pražském O2 universu propojí hudební světy klasické a elektronické hudby. Večer zahájí koncert Karla Havlíčka, kterého hudební fandové znají jako člena kapely Southpaw. Havlíček je rovněž tvůrcem hudby k seriálům, filmům a trailerům hollywoodských snímků.

Na úvodní klasické skladby z jeho tvorby v moderním pojetí naváže elektronickým setem, obojí za doprovodu symfonického orchestru Stro.My Ensemble. Později večer se pak planetární systém přeskupí do čisté elektronické polohy v podání světových DJ hvězd, jako jsou Fritz Kalkbrenner, Jerome Isma-Ae a dalších.