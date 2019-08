Hlas a Ledecký jdou do gala. S orchestrem vystoupí i v Rudolfinu

Ledecký představí symfonické verze svých nejslavnějších písní i pár překvapení v podobě skladeb, které ještě se svou kapelou nehrál. Na jaře absolvoval akustické turné, které k chystané šňůře svým způsobem přispělo.

„Akustické turné bylo pro nás tak příjemné překvapení, že jsme se rozhodli udělat z toho každoroční tradici. A to, jak jsme ty písničky rozebrali až na dřeň, nám teď báječně pomáhá při budování symfonických verzí,“ vysvětluje Ledecký. „Některé kapely jedou symfonické turné tak, že k už hotovým aranžím ‚přimontují‘ orchestr, takže ten symfoňák tam mají vlastně jenom pro oko. My to stavíme poctivě od začátku.“ Aranže Ledeckého písní připravuje jeho bubeník Hanz Sedlář, který se ujme i role dirigenta.

Jako host se na všech zastávkách objeví oblíbený písničkář Ivan Hlas. „Přijde mi to jako báječný dramatický oblouk. V období, kdy jsem začínal s rockovou muzikou, mě kamarád přitáhl na Hanspaulku do hospody Houtyš, kde u jednoho stolu seděli Ondra Hejma, bráchové Tesaříci, Bluesberry, Krausberry a právě Ivan Hlas. Pro mne to bylo jako zjevení, protože jsem do té doby netušil, že ta muzika, která mě nejvíc bavila, se dá takhle senzačně dělat v češtině,“ přibližuje Ledecký první setkání s autorem hudby k muzikálové komedii Šakalí léta, ve které zazněly například písně Jednou mi fotr povídá, Na kolena, Sladkých patnáct a další.

„Ivan je ten frajer, od kterého jsem se to všechno naučil. Rozhodli jsme se, že se po letech sejdeme a uděláme turné se symfonickým orchestrem. Začne v září, skončí v listopadu a bude to fakt velké, protože nejsme žádní troškaři,“ dodává.

„Jsem poctěn, že mě Janek občas nazývá svým guru, tedy člověkem, který ho navedl na cestu vlastní muziky. Mám radost, že naše kamarádství trvá celá ta léta a můžeme spolu občas něco zajímavého udělat,“ přiznává Hlas.

„To znamená, že Janek něco víceméně šíleného vymyslí a ozve se, jestli do toho jdu. A já jdu.“ Ozdobou Ledeckého koncertu by se tak měla stát například symfonická verze hitu Malagelo.

Jen v Praze (a samozřejmě v Hradci Králové) bude hrát královéhradecká filharmonie, jinak hudebníky vždy doprovodí místní orchestry. V Ostravě to bude Janáčkova filharmonie, ve zlínském Kongresovém centru Filharmonie Bohuslava Martinů a v Janáčkově divadle v Brně orchestr Czech Virtuosi.

Vstupenky jsou k dostání v síti Ticketportal.