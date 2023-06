Nahá hruď, ryčící dav a rocková extáze. Jak Iggy Pop vystoupal mezi bohy

Autorem nezapomenutelné momentky je fotograf Tom Copi, Iggyho spolužák ze střední školy v Michiganu. Přímo do jedné třídy však nechodili, Copi maturoval o rok dříve než James Osterberg, jak zní Iggyho občanské jméno. Rocková muzika jako taková Copiho příliš nezajímala, ale rád fotil všechny možné školní aktivity, mezi něž patřila i vystoupení skupiny Prime Movers, v níž Osterberg hrál na bicí. Později založil skupinu Iggy And The Iguanas a do rockové historie vešel jako člen kapely The Stooges.

I tu měl Tom Copi v objektivu, jeden z jeho snímků z roku 1968 využil režisér Jim Jarmusch na plakát k dokumentu Gimme Danger: The Story Of The Stooges, který natočil v roce 2016.

V červnu roku 1970 pak Copiho požádali, aby fotograficky zdokumentoval festival Cincannati Pop, kde kromě The Stooges vystupovali Traffic, Alice Cooper nebo Grand Funk Raliroad.

Dlužno ještě dodat, že The Stooges v té době ještě nebyli velkými hvězdami. Měli za sebou bezejmenné debutové album, které se nesetkalo s přízní kritiky a ani do obchodů se pro něj nehnaly zrovna zástupy kupujících – dnes je z něj samozřejmě právem klasická nahrávka – nicméně zvěsti o divokém frontmanovi, který se na pódiu obnažuje, polévá horkým voskem a podobně, kolem kapely pomáhaly utvářet auru čehosi nevšedního, co je potřeba vidět na vlastní oči.

„Jeli jsme tam celou noc v dešti, a když jsme za svítání dorazili, pořád ještě hustě pršelo. U vstupní brány už stál dav lidí, někteří s igelitovými plachtami nad hlavou, ale s východem slunce se mraky rozehnaly a udělalo se horko. Městská policie, která dohlížela na pořádek, měla jasné instrukce nepouštět kvůli dešti lidi na baseballové hřiště, uprostřed něhož bylo postavené pódium, ale jakmile se rozezněly první tóny, stovky fanoušků se na hřiště nahrnuly a tlačily se samozřejmě až k pódiu,“ vzpomínal Tom Copi pro The Guardian.

The Stooges nastoupili už za tmy. V jednu chvíli se tradičně do půl těla svlečený Iggy Pop vrhl z pódia do davu, který ho popadl za nohy a zvedl do vzduchu. Pop se vítězoslavně postavil a napřáhl ruku. Kdosi z publika mu do ní strčil velkou sklenici burákového másla. Trochu si namazal na hruď a zbytek hodil zpět do davu.

Tom Copi v článku v The Guardianu vzpomíná, že v tu chvíli měl dobrý výhled napravo od pódia, takže se mu poštěstilo vyfotit i Iggyho nad davem fanoušků s napřaženou pravicí. Přihazuje ještě perličku – když prý The Stooges dohráli a Iggy odcházel z pódia, utřel si burákové máslo z rukou do parádní košile konferenciéra, který se mu připletl do cesty.

Když si Tom Copi po návratu z festivalu prohlížel snímky, které pořídil, bylo mu jasné, že v tomto případě se mu povedl mistrovský kousek. Snímek, který vejde do rockových dějin. Copi dokázal zachytit elektrizující napětí okamžiku, Iggy působí jako nějaké božstvo, je majestátní a zároveň nebezpečný. Skutečný nekašírovaný rock and roll. Zadívejte se na ten snímek a okamžitě uslyšíte ryk davu, údery do bicích, kytarové riffy, zakusíte zpocená těla, extázi.

Paradoxní přitom je, že Tom Copi nebyl fanouškem The Stooges a nic moc mu neříkala ani hudba dalších kapel, které v té době fotografoval: The Who, Rolling Stones, Jefferson Airplane a dalších.

„S Iggym jsem se nijak pravidelně nestýkal, ale mimo pódium na mě působil jako celkem normální člověk. Na pódiu se změnil ve velkého exhibicionistu, některé jeho kousky mi připadaly sebedestruktivní a směšné zároveň. Později jsem se od rocku přesunul k jazzu a fotografoval jsem lidi jako Duke Ellington, Miles Davis nebo Charles Mingus. Většina rockových hvězd, které jsem měl možnost zažít na vlastní oči, byla rozmazlená a panovačná a namyšlená. Jazzmani, tedy alespoň většina těch, které jsem poznal, proti nim byli skromní, nevznášeli se s hlavou v oblacích a navíc to byli mimořádní muzikanti,“ svěřil se Tom Copi.

Fotografie Iggyho Popa z Cincinnati Pop si ale jeho autor nesmírně cení, je pyšný na to, že ji časopis Rolling Stone vyhlásil jednou z nejlepších za rok 1970. Spokojený je i s faktem, že jde dodnes o jeho nejprodávanější snímek.