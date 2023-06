Sovětská femme fatale razila polyamorii. Režim ji vyzmizíkoval

Ten plakát zná nejspíš každý. I lidé, kteří se o sovětskou avantgardu a konstruktivismus nikdy nezajímali. „Lengiz. Knihy ze všech oborů,“ křičí ošátkovaná komsomolka do rigidní geometrie čar, které se v představivosti diváka neomylně zhmotní v rudý megafon.

Sto let stará reklama Alexandra Rodčenka na leningradské nakladatelství dodnes vzrušuje milovníky grafického designu i mladistvé intelektuály snící o levicových utopiích. Koláž z dílny geniálního výtvarníka navíc dávno žije svým vlastním životem. Inspiroval se jí volební štáb Baracka Obamy, kapela Franz Ferdinand, v jedné z feministických parafrází rozradostněnou komsomolku nahradila Beyoncé.

Žádná nápodoba se však nevyrovná originálu, který dnes působí jako pohlednice z prvních let Sovětského svazu. Z dob před nástupem Stalina a tupého socialistického realismu, z dob uměleckého kvasu, kdy nejtalentovanější umělci jako Alexandr Rodčenko navrhovali agitační plakáty nebo reklamy na gumárenský průmysl a leteckou společnost Dobroljot.

„Reklama na Lengiz byla součástí masivní kampaně na vymýcení negramotnosti v zaostalém a převážně agrárním Rusku. Jinými slovy: nekompromisní génius sovětského designu strávil svá nejplodnější léta tím, že pomáhal v prodeji zboží denní potřeby,“ připomíná Rodčenkovu osobnost portál Elephant.

Sovětská trojka

Ještě zajímavější je životní příběh ženy, kterou holohlavý velikán avantgardy na známé koláži zvěčnil. Lilja Briková totiž nebyla jen tak obyčejná modelka či náhodná žena z lidu, ale hvězda uměleckých salónů, jejíž kouzlo překročilo hranice Sovětského svazu.

Narodila se v roce 1891 do rodiny zámožného židovského právníka, její matka byla učitelka hudby. Už na gymnáziu svým úsměvem a kaštanovýma očima motala hlavu učitelům. V sedmnácti letech s jedním z nich otěhotněla a rodina ji donutila jít na potrat. Chirurgický zákrok mladičkou studentkou otřásl a připravil ji o možnost mít v budoucnu děti, šok v ní však jen utvrdil svobodomyslného ducha.

Projevoval se především v oblasti sexuality. Známí ji popisovali jako „neobvykle sexuálně zvídavou“ ženu, která střídala muže jako na bežícím pásu. „Muže je třeba přesvědčit, že je mimořádný a možná i geniální, jen ostatní to nevidí. Musíte mu povolit, co má doma zakázáno... O zbytek se postarají fešné botky a hedvábné spodní prádlo,“ formulovala o mnoho let později svá pravidla svádění.

Přetvařovat se nemusela moc často, protože géniů v jejím okolí nikdy nebyl nedostatek. V jednadvaceti letech si vzala literárního kritika Osipa Brika, s nímž si od začátku přislíbila volné manželství. Jejich domácnost se stala uměleckým salónem, kde se všechno točilo kolem půvabné paní domu. Manžel její aférky klidně akceptoval, občas ji dokonce v nich povzbuzoval.

Jejím nejslavnějším milencem se stal Vladimir Majakovskij. Se zamračeným výtržníkem futurismu se seznámila v roce 1915, kdy ho do petrohradského salónu Brikových přivedla její mladší sestra Elsa. Jejich dva roky trvající vztah tím skončil, protože básník měl po pár minutách oči jen pro Lilju.

Ona si ho nevšímala: byl to vysoký divous, podivně oblečený a navíc měl špatné zuby. Jenže pak se uprostřed společnosti postavil a začal deklamovat svoji milostnou poému Oblak v kalhotách:

Dnes k nepoznání jsem, jak zdá se:

šlachovitý kolos

sténá,

supí.

Co zachtělo se téhle mase?

Ta masa teď po lecčems úpí!

Nesejde na tom,

že z bronzu jsem ulit

a srdce mé - kámen studený.

Nocí chci jako zvon znít,

schoulený do měkka,

do ženy.*

Umělecká společnost ztichla. Všichni pochopili, že jsou svědky něčeho mimořádného. Majakovskij se podíval na Lilju a potichu pronesl: „Mohu vám to věnovat?“. A tak se na začátku básně, jejíž vydání zaplatil Osip Brik, objevila krátká dedikace „Tobě, Lilo“. Básněmi to ale neskončilo, Majakovskij se rozhodně nechtěl spokojit s platonickými city k ženě svého přítele.

„Nejen že se do mě Voloďa zamiloval, on na mě zaútočil. Voloďova láska byla jako útok, bylo to napadení. Dva a půl roku jsem neměla minutu klidu. Doslova. Děsila mě jeho energie a výška. Byl jako šílený, splašený obr. Jeho láska neměla hranic, “ popisovala Lilja spalující vášeň básnického radikála.

Majakovskij jí neustále telefonoval, postával pod jejími okny, v dopisech ji tituloval jako Liličku, lištičku, kočičku. Sám se podepisoval jako „Štěně“. Nakonec podlehla a svěřila se manželovi, který s Majakovským redigoval levicovou literární revue LEF. Rozhodli se žít ve třech a básník se nastěhoval do jejich bytu.

„Když jsem Brikovi pověděla, že jsme se s Majakovským do sebe zamilovali, došli jsme k společnému rozhodnutí, že se od sebe nikdy neodloučíme. Majakovskij a Brik byli v té době velcí přátelé, spojovaly je tytéž zájmy a ideály a společná literární práce. Tak se stalo, že jsme prožili své životy, duševně a z valné části i materiálně, společně,“ líčila později Briková.

Nutno podotknout, že polyamorní domácnost ruskou pokrokovou inteligenci zas tak nešokovala. Psal se rok 1918, Leninovi bolševici přebrali moc a sexuální revoluce šla ruku v ruce s revolucí proletariátu. Heslo dne znělo: „Sexuální potřeby mají být uspokojovány tak snadno, jako se žízeň hasí sklenicí vody!“

Židovka, která zabila Majakovského

Koncem třicátých let se nad jejich milostným a uměleckým trojúhelníkem začaly stahovat mraky. Divoké časy avantgardy byly pryč, nastupoval tuhý stalinismus a Majakovského hvězda pohasla. Tvůrčí krize a rozpory s režimem ho v dubnu 1930 dohnaly k sebevraždě.

Dodnes panují pochyby, zda v ní neměl prsty někdo jiný. Podle oficiální verze totiž spáchal sebevraždu výstřelem do srdce, v době rozpadu SSSR však vyšlo najevo, že měl v hrudi dvě střelné rány. V jeho bytě se našly dvě pistole a Majakovskij vlastnil pouze jednu.

Patnáct let trvající vztah mezi Majakovským a Brikovou se okamžitě stal zdrojem nejrůznějších fám. Byla označována za poživačnou parazitku, která se přisála na génia sovětské poezie a dohnala ho k sebevraždě. Lidé si na ní ukazovaly jako na „tu židovku, která Majakovského dohnala k sebevraždě“.

Už během 20. let se navíc začalo šeptat, že manželé Brikovi spolupracují s tajnými službami. Básník Sergej Jesenin jim dokonce jednou dokonce na dveře napsal: „Myslíte, že zde žije kritik Brik? Tady žije krysa, co dělá pro čeku.“ Objevily se také zvěsti, že Lilja je milenkou Jakova Arganova, druhého muže NKVD zastřeleného v první vlně velkého teroru.

Na popravišti skončil i její druhý muž, velitel rudého kozáctva Vitalij Primakov. Podle některých zdrojů měla být zatčena i Lilja, Stalin to však zamítl. „Ženu Majakovského nechte být,“ připsal na seznam partnerek údajných zrádců. Sovětský vůdce také vyslyšel její dopisy, ve kterých jako dědička Majakovského pozůstalosti žádala o pomoc s udržováním jeho památky a vydáváním básní.

Představovala si to však asi jinak, protože sovětské úřady kolem Majakovského zbudovaly kult prvního básníka revoluce. Po celém SSSR rostly jeho pomníky, pojmenovávaly se po něm kolchozy, školáci se biflovali jeho básně. Majakovského mýtus nakonec hypertrofoval natolik, že pro jeho dlouholetou milenku v něm nezbylo místo.

Když koncem padesátých let vyšel sborník jeho korespondence, intimní dopisy Lilje vzbudily u stranických špiček pobouření. Na uzavřeném zasedání ÚV KSSS bylo rozhodnuto, že její jméno musí být zapomenuto. Cenzoři ji odretušovali z Majakovského fotografií, literární vědci napínali všechny síly, aby její jméno vypreparovali z jeho básní.

Měla nabídky odjet do Francie (manželem její sestry byl francouzský spisovatel Louis Aragon), ona však chtěla strávit zbytek života v Rusku. S třetím manželem se přestěhovala na daču za Moskvou a dál udržovala písemný kontakt s umělci. Psala si s Picassem, Solženicynem, Markem Chagallem nebo slavným návrhářem Yves-Saint Laurentem.

I v pokročilém věku si prý uchovala nepopiratelný šarm. „Ruce má malé a velmi tenké. Při řeči je používá jako by hrála na klavír. Hlas má jako smyčcový kvartet. Její půvab z ní prýští jako jarní pramen,“ popsal ji v roce 1975 francouzský fotograf a specialista na balamucení bohatých penzistek François-Marie Banier.

O tři roky později si Lilja Briková zlomila kyčel a ztratila chuť k životu. Počkala si, až manžel odjede do Moskvy a spolykala lahvičku barbiturátů. Zatímco v Moskvě její smrt přešli mlčením, ve světě se jí poklonili jako múze sovětské avantgardy. „Pokud vzbuzovala takovou lásku, nenávist a závist, tak nežila nadarmo,“ napsal jeden japonský deník.

* Překlad poémy Oblak v kalhotách Jana Kitzlerová a Vojtěch Frank