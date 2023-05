Beatles na přechodu tlačil čas, slavný obal vzbudil zvěsti o Paulově smrti

Jedny štafle, fotoaparát Hasselblad a šest snímků. Fotograf Iain Macmillan měl po půl dvanácté dopoledne 8. srpna roku 1969 jen deset minut na to, aby pořídil fotografii, ze které se následně stal jeden z nejikoničtějších obalů v historii populární hudby.

Musel chvátat, protože policista mu u přechodu londýnské Abbey Road nemohl pozdržet dopravu věčně. Spoušť tedy zmáčkl třikrát, když členové Beatles přecházeli ulici směrem od nahrávacího studia, a třikrát, když se vraceli. Pokaždé na střídačku, protože čtveřice opakovaně přecházela po přechodu tam a zpět. Pátý snímek si následně Paul McCartney (po pečlivém průzkumu lupou) vybral jako nejlepší – byl to ten, kde měla kapela souměrně nakročené nohy.

V časovém presu ale nebyl jen Macmillan. Kreativní ředitel Apple Records John Kosh totiž v létě toho roku rozmýšlel obal chystaného alba Get Back, když se dozvěděl, že vše bude jinak. Materiál na Get Back se odkládá, pomalu se rozpadající Beatles místo toho vydají úplně jinou desku nazvanou právě Abbey Road.

Kosh tedy musel okamžitě vymyslet zcela nový design. „Najednou jsem se ocitl ve stavu: ‚Proboha, musím něco vymyslet a ve středu to mít hotové,“ vzpomínal Kosh pro Forbes v roce 2019, kdy deska Abbey Road slavila padesát let novým remasterovaným vydáním.

Pro grafického designéra přitom byla práce pro Beatles první takovou. Jako nezkušeného dvacátníka jej prý oslovili John Lennon s Yoko Ono poté, co je zaujala jeho práce pro magazín Art and Artist. „Měl jsem přijít a ptát se na pana Winstona, což bylo Lennonovo prostřední jméno. Vyjel jsem tedy výtahem, zmáčkl zvonek, otevřely se dveře a tam stál John Lennon,“ vzpomínal Kosh na první setkání s hudební ikonou.

Kosh tehdy dostal za úkol vytvořit něco v kontrastu s předchozím dílem kapely. Eponymní desce Beatles z roku 1968 se pro její strohý a jednoduchý design dodnes říká „White album“. „To bylo v časech, kdy ještě pracovali na Get Back. Měl jsem tedy udělat něco jako „Black album“. Ovšem uprostřed práce to najednou všechno odložili a přišla Abbey Road,“ popisuje Kosh časy, které byly finálními měsíci slavné kapely.

V tu samou chvíli se však objevily zmíněné fotografie Iaina Macmillana nafocené dle nápadu Paula McCartneyho. Vznikaly prý čistě pro propagaci novinky. „Iain by vám to nicméně popsal jinak. Myslel, že opravdu fotí obal desky. Vše tehdy prostě vznikalo v obrovském chvatu,“ upřesňuje Kosh. „A následně jsme jednali ve stylu: „OK, tak tady máme fotky a teď potřebujeme cover desky. Bang! A bylo to.“

Forbes upozorňuje, že největším Koshovým designerským přínosem nakonec bylo to, co z obalu desky vynechal. Abbey Road je totiž jediným albem Beatles, které na titulní straně nenese název kapely ani alba samotného. To bylo tehdy něco docela netradičního.

Zapomeň na to

„Říkal jsem si: Tady máte čtyři Beatles přecházející ulici. Pokud nevíte, kdo jsou, žijete patrně někde v jeskyni,“ vysvětluje k desce, která obsahuje jedny z nejlepších počinů rozpadající se kapely. Úvodní nezaměnitelná Come Together. Harrisonovy hity Something a Here Comes the Sun. Doo-wopová Oh! Darling. Ringova Octopus’s Garden. Šestnáctiminutová kompozice Medley. A nebo finální, ukrytá hříčka Her Majesty o královně, „která je pěkná, milá dívka, ale nemá moc co říct“.

Koshův nápad se nicméně nelíbil Siru Josephu Lockwoodovi, předsedovi hudebního giganta EMI, kam Apple spadalo. „Volal mi uprostřed noci a vykreslil mne jako někoho, kdo chce zničit Beatles kariéru. Jako třiadvacetiletému klukovi se mi rozklepala kolena. Nevěděl jsem, co mám dělat, a měl jsem z toho dost špatnou noc,“ popisuje designér.

„Druhý den ráno jsem šel do Apple Records. Už tu seděl George Harrison, což bylo samo o sobě dost neobvyklé. Členové Beatles se obvykle neukazovali před třetí odpolední,“ směje se Kosh. „Popsal jsem mu celou situaci a on řekl: ‚Zapomeň na to, jsme Beatles.‘ A to byl konec celé kauzy.“

Ale zpět k samotné fotografii, která nevědomky obsahuje několik symbolů. Beatles na ní totiž opravdu odcházejí ze studia (bílá budova nalevo), všichni následují prvního Lennona, který přitom jako první následně oznámil odchod z kapely. Fanoušky ale tehdy zaujala jiná záležitost – skutečnost, že Paul jde jako jediný po přechodu bos. Fotografie tak měla být dalším z důkazů, že McCartney je ve skutečnosti mrtvý a kapela jej nahradila dvojníkem.

„Skutečným důvodem ale bylo to, že Paula boty tlačily,“ vysvětluje lakonicky Kosh. Ten srpnový den totiž bylo krásné počasí a nedaleko žijící Paul se na focení vydal jen v sandálech. Nebyl tedy problém je rychle vyzout, odložit a v typicky mccartneyovském vtípku se po ulici procházet naboso.

Nechtěl do muzea Veřejně známý je i příběh muže, který je údajně pátou postavou na slavném obalu stojící vedle zmíněného policejního vozu. Byl jím náhodný americký turista Paul Cole, který chvíli předtím řekl své ženě, že nehodlá trávit svou dovolenou v muzeích. „Řekl jsem jí, že všechna muzea, co jsem chtěl, jsem už viděl,“ cituje nyní už zesnulého muže web Palm Beach Post. Obchodník z Floridy prý následně z chodníku pozoroval „čtyři podivně oděné pány“, jak přecházejí ulici v přesné formaci. „Šli jako zástup kachen,“ popsal. Muž se dal tehdy do řeči s policistou, který mu prozradil, o co jde. Colea ani tak nezaujalo, že vidí naživo Beatles („Kdykoli byli v televizi, tak jsem přepínal.“), jako spíš jejich nezvyklý oděv.

Bizarní konspirační teorie ale žila svým životem: poznávací značka bílého volkswagenu nesla kód 28IF („Paulovi by bylo 28, KDYBY nezemřel“), v pozadí je vidět policejní dodávka, která se používala při nehodách. Samotní Beatles pak prý symbolizují pohřební procesí: George je hrobař, Paul nebožtík, Ringo smuteční host a John kazatel. Sám Paul si pak po letech z teorií vystřelil obalem svého živáku nazvaného Paul Is Live (1993), kde se na slavném přechodu nechal vyfotit znovu. Tentokrát obutý.

Zaujme ještě skutečnost, že krom George jsou všichni Beatles oblečeni společensky. John, Paul a Ringo na sobě totiž mají oblek od velšského návrháře Tommyho Nuttera. „George byl vždycky svůj a ten den se oděl do džínoviny,“ komentuje to britský web Radiox.co.uk.

Mohl žít na Bali

Pro Koshe byla tedy první práce pro Beatles skutečný zážitek. Jediné, čeho prý lituje, je, že si tehdy nechal vyplatit šek v hodnotě 300 liber, který za práci na albu dostal. „Šek byl totiž podepsán Johnem Lennonem a Paulem McCartneym. A co jsem s ním udělal? Musel jsem zaplatit nájem. Já idiot. Mohl jsem dneska žít někde na Bali,“ směje se.

A co se stalo s odloženým materiálem na Get Back? Album vyšlo o rok později pod názvem Let It Be a stalo se tak oficiálně poslední regulérní položkou v diskografii Beatles. Jejich poslední společnou prací a finálním testamentem „nejlepší kapely všech dob“, ale navždy zůstává o rok starší Abbey Road.