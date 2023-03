Tvář kapele Beatles vtiskl Slovák. Příběh Deža Hoffmana fascinuje i po letech

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Před několika dny oslavilo debutové album kapely Beatles Please Please Me šedesáté narozeniny. Na jejich vizuální identitě se v počátcích kariéry významnou měrou podepsal slovenský fotograf Dezider „Dežo“ Hoffman.