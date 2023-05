Nejsem idiot, hájil se Sheeran. Prohraje-li soud o autorství, skončí s hudbou

Ve čtvrtek 27. dubna se u soudu, který má prokázat, zda Sheeran v případě skladby Thinking Out Loud vykradl píseň Let’s Get It On od Marvina Gaye, písničkář hájil s kytarou v ruce.

Zahrál akordový sled zmíněné písně a zazpíval frázi „I’m singing out now“, která mu při skládání zněla jako „I’m thinking out loud“, z níž vykrystalizoval název songu.

Na lavici svědků rovněž vypověděl, že píseň o věčné lásce složil v roce 2014 krátce poté, co navázal nový milostný vztah a také poté, co mu zemřel dědeček. Prohlásil, že inspirací mu byl láskyplný vztah jeho prarodičů.

Inkriminovaný song se umístil na první příčce hitparády ve Velké Británii, na druhé v USA a v roce 2016 za něj Ed Sheeran dostal Grammy v kategorii Píseň roku.

Druhá strana, tedy právníci potomků skladatele Eda Townsenda, který společně s Marvinem Gayem napsal Let’s Get It On, jako důkaz Sheeranovy viny pustili před soudem záznam z koncertu, na němž zpěvák z Thinking Out Loud plynule přechází právě k Let’s Get It On, což se prý rovná přiznání, že píseň vykradl.

„Kdybych udělal, z čeho mě obviňujete, byl bych idiot, kdybych se postavil před 20 000 lidí a udělal něco takového,“ hájil se Ed Sheeran. Nechal se také slyšet, že pokud u soudu prohraje, pověsí hudební kariéru na hřebík.

„Neuspěju-li, okamžitě končím. Celý svůj život jsem věnoval tomu, abych byl zpěvák a skladatel. A přišlo by mi opravdu ponižující nechat se někým omezovat,“ řekl rezolutně Ed Sheeran.