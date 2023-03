Ed Sheeran překvapil novou deskou, vyzpovídal se z nemoci ženy i smrti kamaráda

„Poprvé v životě se nesnažím vytvořit album, které se lidem bude líbit. Vydám něco, co je upřímné, pravdivé a odpovídá fázi života, v které se právě nacházím,“ svěřil se Ed Sheeran ve středu na svém Instagramu, kde se rovněž podrobněji rozepsal o vzniku desky Subtract.

„Pracoval jsem na ní deset let, snažil jsem se nahrát dokonalé akustické album. Napsal a natočil jsem stovky písní, měl jsem jasnou představu, jak by to celé mělo znít. Počátek roku 2022 se ale nesl ve znamení série událostí, které převrátily naruby můj život, mé duševní zdraví a vlastně i způsob, jakým vnímám hudbu,“ vysvětluje Sheeran ve zmíněném instagramovém prohlášení.

K oněm neblahým událostem patří diagnóza jeho těhotné manželky Cherry Seaborn, které lékaři oznámili, že má nádor, který do doby porodu není možné nijak léčit. Dále smrt „nejlepšího přítele a bratra“ Jamala Edwardse, jehož hudební platforma SBTV byla u zrodu Sheeranovy hudební kariéry, a také soudní spor o zpěvákovo sporné autorství písně Shape Of You, který nakonec v dubnu 2022 vyhrál.

„Propadl jsem strachu, úzkosti a depresím. Za týden jsem nahradil desetiletou práci svými nejtemnějšími myšlenkami,“ prohlásil Sheeran.

Album Subtract, které nakonec natočil s Aaronem Dessnerem z americké rockové kapely The National, vyjde 5. května. Ed Sheeran oznámení nového alba doprovodil představením svých nových portrétních fotografií, které pořídila Annie Leibovitz.

Světoznámá fotografka zaujala například loni v listopadu, když nafotila kampaň pro francouzskou luxusní značku Louis Vuitton s dvěma nejslavnějšími fotbalisty planety Cristianem Ronaldem a Lionelem Messim.

Na svém Twitteru Sheeran také uveřejnil termíny koncertů, které odehraje na přelomu března a dubna letošního roku. V Evropě se na něj mohou těšit fanoušci v Manchesteru, Londýně, Glasgow, Dublinu a Paříži. Sheeran je v současné době na turné v Austrálii, kde překonal rekord země v počtu prodaných vstupenek na jediný koncert: na jeho koncert v pátek 3. března v Melbourne Cricket Ground přijde 107 000 lidí.

Třicetiletý rodák z Halifaxu, který za svá hudební alba získal řadu prestižních ocenění a jeho turné v roce 2019 patřilo k nejvýdělečnějším v historii.