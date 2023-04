Soud rozhodne, zda Ed Sheeran kradl, nebo si vzal něco volně dostupné

V pondělí 24. dubna začne v manhattanské federální soudní síni proces, který má rozhodnout, zda si zpěvák a skladatel Ed Sheeran v případě skladby Thinking Out Loud neoprávněně „vypůjčil“ melodické a harmonické postupy písně Let’s Get It On soulového zpěváka Marvina Gayeho z roku 1973, kterou Gaye napsal společně se skladatelem Edem Townshendem.

Soudní přelíčení začne výběrem poroty a úvodním prohlášením, přičemž mezi svědky bude i samotný Ed Sheeran. Při posuzování, nakolik jsou si obě skladby podobné, mají porotci vycházet jednak z melodických, rytmických a harmonických postupů, jednak z notového zápisu.

Sheeranovi právníci poukazují na to, že obě skladby vycházejí z podobného akordového sledu, který je dostupný všem skladatelům a není chráněn autorskými právy.

Právní zástupci rodiny Townsendovy v žalobě poukázali na skutečnost, že se už v minulosti objevily mash-upy obou inkriminovaných skladeb a že i sým Sheeran na koncertech během hraní Thinking Out Loud plynule přešel do Let’s Get It On.

Jako důkaz chtěli u soudu doložit záznam vystoupení na YouTube, ovšem soudce Louis L. Stanton ovšem jejich návrh zamítl s tím, že chce nejprve prostudovat další přeložené důkazy.

Není to poprvé, co musí Ed Sheeran čelit podobnému obvinění. V loňském roce vyhrál ve Velké Británii soudní spor o plagiátorství. Šlo o skladbu Shape Of You z roku 2017, jejíž refrén údajně opisuje části skladby Oh Why z roku 2015, jehož autory jsou zpěvák Sami Chokri a producent Ross O’Donoghue.

Žaloba v případě Thinking Out Loud se mimo jiné zabývá sporem, který se v populární hudbě táhne už léta a jeho součástí byli i velikáni jako Elvis Presley, Beatles nebo Led Zeppelin: mladý bílý zpěvák či skladatel si přivlastňuje dílo staršího hudebníka černé pleti.

„Pan Sheeren si bezostyšně přisvojil hudbu černošského umělce a necítí potřebu jakékoliv kompenzace,“ uvedl na tiskové konferenci Ben Crump, advokát pro občanská práva, který zastupuje rodinu Townsendových. Do samotného procesu ale zapojen není.