O plagiát nejde. Sheeran si může oddechnout, soudní spor o autorství vyhrál

Dědicové spoluautora inkriminované skladby podle soudu dostatečně neprokázali, co tvrdili. Totiž že Thinking Out Loud je postavená na akordovém sledu, rytmu a melodii Let’s Get It On.

Sheeranovi právní zástupci tvrdili, že jde o základní hudební stavení kameny, které není možné chránit autorským právem.

Žaloba kromě jiného operovala s důkazem v podobě videa, kde zpěvák na koncertě hraje obě písně jako medley. Sheeran se hájil tím, že podobné mash upy jsou na koncertech běžnou praxí a on sám v minulosti propojoval své písně s Crazy Love od Van Morrisona nebo I Will Always od Dolly Parton.

Nebylo to poprvé, kdy se u soudu projednávala Sheeranova údajná hudební krádež. V loňském roce zvítězil u londýnského vrchního soudu, který projednával výraznou podobnost jeho hitu Shape On You s písní Oh Why z roku 2015, jehož autory jsou zpěvák Sami Chokri a hudební producent Ross O’Donoghue.

Gayeovi dědicové zase uspěli v roce 2015, kdy porota v Los Angeles dospěla k verdiktu, že píseň Robina Thickea a Pharrella Williamse Blurred Lines okopírovala song Got To Give It Up.