David Deyl natočil vánoční duet se slovenskou zpěvačkou Kristínou

„Inspirací při psaní této písně mi bylo moje dětství, které se odehrávalo v československém prostředí. Takže proto je to duet češtiny a krásné slovenštiny, která mě osobně vždy ihned přepne do dětských let. Věřím, že to budou stejně cítit i další milovníci Vánoc,“ říká k písni zpěvák, který si pochvaluje i spolupráci se slovenskou kolegyní.

„Měl jsem velkou radost, když Kristína s natáčením souhlasila. To byl zřejmě klíčový moment, aby se mi splnilo přání. Zároveň jsem dostal první letošní dárek,“ svěřuje se David Deyl, jehož snem bylo navázat na hit Svatý čas.

„Chtěl jsem napsat svižnou energickou píseň, která ale nebude pouze líbivou melodií, ale bude mít tradiční základ,“ dodal zpěvák k dílu, které otextoval autor slavných písní či reklam Tomáš Roreček.

Největší výzvu podle Deyla představovalo angažmá Symfonického orchestru Českého rozhlasu. O profesionalitu se zasloužil David Solař, který celou píseň pro orchestr zaranžoval.

Vánoční duet Davida Deyla a Kristíny doprovází i slavnostně laděný klip. „Přál bych si, aby se posluchačům píseň Vánoční přání líbila a hudebně dobarvila Vánoce i u nich doma,“ vzkázal závěrem zpěvák.