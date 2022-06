Michal Malátný v Živááááku Rádia Impuls zahraje Beatles a swing

Ve čtvrtek 30. června se frontman Chinaski Michal Malátný vrátí do dob, kdy se ještě jmenoval Michal Novotný. V dalším díle série Živááááků Rádia Impuls s podtitulem Písničky mého života zavzpomíná na to, co v dobách dospívání a muzikantských začátků poslouchal a hrál.