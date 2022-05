Slavíci z Frýdku Mirai zahrají na Živááááku Rádia Impuls

Čtyřčlenná poprocková skupina je jedním z představitelů „severomoravského popového zázraku“. Velká část představitelů současné pop music mladé a střední generace totiž pochází z oblasti mezi Olomoucí a ostravskou aglomerací. Existují dvě teorie, proč tomu tak je.

První říká, že do téhle oblasti jezdilo tak málo pražských kapel, že si místní mládenci museli založit vlastní. A druhá odkazuje na historické souvislosti – na Severní Moravě se už od šedesátých let dařilo pop music. Počínaje trojhvězdím Rottrová – Špinarová – Zagorová až po havířovský Kryštof.

Právě Kryštof byli něčím jako kmotry Mirai. Byl to Richard Krajčo, kdo inspiroval člena skupiny Dolls In The Factory, dnes frontmana kapely Miraie Navrátila, aby začal psát české texty. A byli to také Kryštof, kdo v začátcích Mirai brali jako předkapelu na svá turné.

Navrátil založil Mirai v roce 2014 a už o rok později na sebe upozornil písní Dítě robotí, které se dostalo do spodní části rozhlasových žebříčků. Jméno kapely pak shodou okolností zpropagoval mimohudební jev. V roce 2016 se totiž objevil stejnojmenný počítačový malware, který napadal operační systém Linux. Hodně se o něm psalo a tak slovo, které v japonštině znamená budoucnost, získalo všeobecnou pozornost.

Osm měsíců po tom, co se objevil virus, přišla skupina s obrovským hitem Když nemůžeš, tak přidej. Motivační song se hudebně inspiroval aktuálně nejmodernějším zvukem amerických pop rockových kapel typu One Republic nebo Imagine Dragons a stal se jednou z nejúspěšnějších domácích písní druhé poloviny desátých let.

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma Čtení o zajímavých lidech, událostech a nevšedních akcích v regionech.

Po zátopkovské hymně nasázeli Mirai do rádiových žebříčků do současnosti tucet dalších hitů a vydali čtyři komerčně úspěšná alba. Z jejich pozitivních hudebních poselství, plných radosti a životního elánu se stal jeden ze symbolů životního stylu dnešní mladé generace: „Život je pohoda, život je fajn…“.

V průběhu posledních let se z Mirai stala jedna z nejlepších koncertních kapel v republice, která přidává druhý podzimní koncert v naší největší vysočanské areně. Tady si poprvé zahrála před pár lety na Českém mejdanu s Impulsem a mohla si tak její možnosti osahat. Jejími přednostmi jsou dokonalý zvuk, nápaditá aranžmá, energie a suverénní sehranost.

A zajímavé je, že to oceňují nejen fanoušci, ale i odborná kritika, která letos udělila kapele i cenu Anděl. Mirai to tedy naživo rozbalí na Impulsu v úterý 31. května od 20 hodin a hity jako Chci tančit, Yahoda, I přesto všechno, Volám nebo nejnovější Vedle tebe usínám z posledního alba Maneki Neko, chybět určitě nebudou.