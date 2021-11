Poslechněte si speciální Živáááák Radia Impuls s Miroslavem Žbirkou

S nadsázkou se o Meky Žbirkovi říkalo, že byl pátým členem Beatles. On sám se tomu přirovnání shovívavě usmíval, přesto měl k liverpoolským Broukům mimořádně blízko. Byli jeho první hudební inspirací a hudba Beatles ho provází dodnes.

Maminka byla Angličanka, dvě alba natáčel v legendárním studiu Abbey Road a muzikanti Paula McCartneyho ho doprovázeli i na křtu kolekce Double Album. Nejen, že od dětství miluje Beatles a osobně se s Paulem MacCartneyem setkal, ale také zařadil nejslavnější písničky The Beatles do svého repertoáru. Hraje je ale jen velmi výjimečně.

Pro Rádio Impuls udělal výjimku udělal a výsledkem je mimořádný Živáááák Rádia Impuls z hudebního klubu Doupě. Nejslavnější hity The Beatles tu zazní „nahé“ v akustické úpravě tak, jak by mohly znít v době svého vzniku ještě před tím, než se ocitly na deskách.

Meky hraje a zpívá Beatles spolu se svou kapelou dnes od 20:00 na Impulsu. Chybět nebudou písničky Michelle, Lady Madonna, Yesterday, Help a nebo All My Loving.