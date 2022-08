Okultní metal i elektronika. Brutal Assault hostí rekordní počet kapel

Půjde o jubilejní pětadvacátý ročník, na který si ale fanoušci museli dva roky počkat. Kvůli koronavirové pandemii se loni a předloni konaly v pevnosti pouze dvě okleštěné verze pod názvem Josefoff a Josefstadt. Až nyní je na řadě klasický Brutal Assault v podobě, jak jej návštěvníci znají.

Pro pořadatele však bude daleko náročnější než obvykle. Důvodem je nestabilní situace v letecké dopravě, kdy řada letů má zpoždění a stoupají počty ztracených zavazadel. „Mluvil jsem třeba s Marthusem, bubeníkem kapely Cradle of Filth, jemuž se cestou do Rumunska ztratily na vídeňském letišti činely. Pak se našly, ale už je nešlo dopravit na místo festivalu,“ popisuje Pavel Pavlík z pořadatelského týmu.

„I proto jsme si napůjčovali spoustu nástrojů, které budou na místě připravené pro kapely, které by postihl podobný problém. Nebo si je mohou půjčit od členů jiných skupin, jak se to ostatně běžně děje.“

Na „Brutal“, jak festival nazývají fanoušci, přitom drtivá většina skupin přiletí ze zahraničí. „Máme asi patnáct tuzemských kapel, některé z ciziny přijedou tourbusem, protože jsou na evropském turné a z Německa, Belgie či Francie se jim nevyplatí letět. Ale spousta včetně těch amerických je závislá na letecké dopravě, takže jsme z toho docela nervózní,“ přiznal Pavlík. „Snad se všem podaří přiletět včas a stihnou i přestupy na evropských letištích.“

I proto organizátoři tak dlouho čekali se zveřejněním programu. „Měli jsme ho hotový, ale denně docházelo k logistickým změnám. Některé kapely měnily den, kdy můžou přijet. Jiné se zase omluvily, že letos nevystoupí. Pokud to šlo, tak jsme je přesunuli na příští ročník,“ dodal.

Není to jediná komplikace. Stejně jako jiné festivaly i Brutal Assault pocítil výrazné zdražení cen. „Náklady šly nahoru o minimálně 50 procent, někde dokonce několikanásobně. Navíc letos jsme chtěli pořádně oslavit výročí 25 let, proto máme rekordní počet kapel a přehlídka trvá pět dnů,“ poznamenal Pavlík. „Roli hraje také fakt, že zájem kapel vystupovat naživo byl velký. Jsme rádi i za to, že ze zhruba tří čtvrtin jsme dodrželi plánovanou soupisku z ‚covidového‘ roku 2020,“ doplnil.

Jaroměřská přehlídka si dlouhodobě zakládá na tom, že nemá headlinery, ale staví na vyrovnaném lineupu. Jedno jméno však letos mezi kapelami svítí přece jen o něco víc. Jsou jimi okultní heavymetalisté Mercyful Fate v čele s ikonickým frontmanem Kingem Diamondem. „Mercyful Fate hrají znovu po třiadvaceti letech koncertní pauzy, takže v tomto případě jde o exkluzivní vystoupení,“ podotkl Pavlík.

Nechybí ani další velká jména, jako jsou například Cannibal Corpse, Mayhem, Paradise Lost, At The Gates, Venom, Sick Of It All nebo Cradle Of Filth. Program na celkem pěti pódiích nabízí také spoustu žánrových lahůdek, experimentálních formací, mladých kapel či ostřílených veteránů z celého světa. A prostor je i pro bohatý doprovodný program čítající výstavy, besedy, soutěže, hororové kino, postapokalyptickou zónu a nově také jazzovou vinárnu.

„Na Brutal jezdí fanoušci, kteří hudbu vnímají multižánrově. Každý z nich má svého vlastního headlinera a často na festivalu objeví skupiny, které dosud třeba neznal. Snažíme se proto sestavovat co nejvíce pestrý program, nechybí ani elektronická a synthwave hudba,“ vysvětlil Pavlík.

Organizátoři letos částečně změnili dispozice areálu pevnosti. Obě hlavní pódia zůstávají v obvyklé lokalitě, stejně jako třetí stage, která ovšem nebude ve stanu, ale pod širým nebem. „Slibujeme si od toho lepší zvuk a vzduch, ve stanu se držela vlhkost a bylo tam horko. Vyzkoušeli jsme si to už loni a předloni, kdy se hrálo jen na jednom pódiu právě v těchto místech,“ podotkl Pavlík.

Open-air charakter získá i Octagon stage, která se přestěhuje na louku do Bastionu X. Pro fanoušky se tak uvolní průchod kasematy od hlavních pódií do odpočinkové zóny, který byl v minulosti během koncertů nebo autogramiád často ucpaný.

Vstupenky na festival jsou stále v prodeji, podle organizátorů letos nebude vyprodáno. Návštěvníci si mohou vyměnit vstupenku na festivalový náramek s čipem na placení už od pondělního rána, od úterý bude posílený personál na odbavení u vstupu.