Metalový Brutal přidal jeden den i hororové podzemí. Zahraje 150 kapel

Dva předešlé ročníky byly plné kompromisů a omezení, přesto covidem přiškrcené festivaly Josefoff a loňský Josefstadt vykřesaly z minima naprosté maximum. Nabídly převážně česko-polsko-německou sestavu kapel a vyznačovaly se nebývalou vzdušností s až rodinnou atmosférou.

Teď konečně po třech letech přichází ten pravý Brutal Assault. Bez kontrol i potvrzení o očkování, zato konečně se zámořskými jmény i vymazleným areálem magické cihlové pevnosti. Jubilejní pětadvacátý ročník zahrnuje 5 dnů muziky, 5 pódií a přes 150 kapel.

A protože pořadatelé nikomu nenadržují a interprety tradičně seřadili pěkně podle abecedy, najdeme vedle sebe začínající švédské psychorockery Shaam Larein, americké veterány hardcoru Sick Of It All, kteří už čtvrtou dekádu hrají takřka ve stejném složení, jako když v roce 1986 začínali.

Ačkoli by se slovem legenda mělo šetřit, mezi metalisty si této pocty užívají další kapely Brutal Assault 2022: Mercyful Fate, Paradise Lost, Cannibal Corpse, Mayhem nebo Cradle Of Filth.

Je tu i náboj exkluzivity. Vždyť dánští heavymetalisté Mercyful Fate v čele s ikonickým frontmanem Kingem Diamondem v Josefově zahrají ve čtvrtek 11. srpna od 19:50 po 23 letech koncertní pauzy.

Lístky ještě zbývají

Zatímco pro pořadatele hradeckého Rock for People bylo skvělou zprávou, že mohli s předstihem ohlásit vyprodáno, pro fanoušky Brutalu může být stejně dobrou informací: nějaké lístky na pokladnách stále ještě zbývají.

„Je pravda, že prodej se v poslední době trochu přibrzdil. Eskalovala totiž nejen vlna covidu, ale i špatná nálada ve společnosti. My jsme z většiny vyprodaní už z minulosti, ale asi deset procent lístků zbývá. Očekávám, že někteří návštěvníci přijdou na poslední chvíli, ale může se stát, že o prsa nebudeme vyprodaní,“ řekl zakladatel festivalu Tomáš Fiala.

I jen z 90 procent zaplněný areál však znamená dvacetitisícový dav a lidský kotel ze všech světadílů.

Samotných pět scén napěchovaných nejrůznějšími metalovými a rockovými odnožemi by většině festivalů ke štěstí stačilo. Ne však organizátorům v Josefově. A popravdě ani většině fanoušků. Není náhodou, že publikum Brutalu nejezdí naslepo, ale na jistotu. Kromě jiného si přijíždí užít neopakovatelnou pevnostní kulisu. Také letos budou raveliny, bastiony, hradby a všelijaká cihlová zákoutí nabízet víc než jen muziku.

Například tři výstavy anebo postapokalyptickou zónu inspirovanou filmy Mad Max a počítačovou hrou Fallout. Bude tu i jazzová vinárna s živým pianistou, soutěž Plechová huba v pojídání chilli, podzemní atrakce Pit of Doom nebo Brut Ale, tedy speciálně uvařené pivo pro 25. výročí festivalu.

Opět vylepšený areál

Také letos významně pomohli dobrovolníci při brigádách nazvaných BA Sobě. Při té poslední parta metalistů vyvozila z Bastionu IV patnáct palet cihel, aby v chládku připravili šatny pro kapely, upravili i sezení na přírodní tribuně.

„Bez dobrovolníků by tato pevnost byla v ještě daleko horším a zchátralejším stavu a možná by došlo k sesuvu některých hradeb,“ připustil starosta Jaroměře Josef Horáček (Volba pro město).

A protože při posledním normálním ročníku festivalu v roce 2019 se osvědčil otevřený Bastion X, připraven je i letos. Právě tady bude vůbec poprvé jedno z pódií a také postapokalyptická zóna.

„V podzemním ravelinu chystáme procházku hrůznými chodbami a vůbec jsme připravili plno drobných změn uvnitř celého areálu. Opravdu si s tím hrajeme. Tím, že tu fungujeme celý rok, získali jsme celistvý pohled a snažíme se jej vnímat jako město, které si uzpůsobujeme sami pro sebe,“ pokračoval Fiala.

Zdražování neminulo ani Brutal

Zakladatel festivalu navzdory hektickým přípravám zachovává postoj pohodáře, jenž jako by pořádal malý potlach pro pár přátel:

„Jestli to po pauze bude jiný festival? Snad jen v tom, že se bude konat v ještě větší míře entuziasmu, protože se de facto vracíme po třech letech. Je to opět ten starý dobrý festival s tím rozdílem, že jsme do toho dali ještě víc, a protože jsme i my měli dlouhou pauzu, doufám, že náš progres bude viditelnější než obvykle.“

Co však pořadatelům všech festivalů dělá větší starosti, je skokový růst cen. Tedy nejen energií, ale i všech dalších služeb.

„Je to podstatně náročnější festival. Procházíme obměnou týmu, což je vzhledem k předchozím dvěma letům asi logické. Především tu však jsou všechny dodavatelské služby o desítky procent dražší. V tomto ohledu je ročník odlišný ve smyslu jiného počítání a tabulkování. Ukáže nám to směr do budoucích let,“ míní Tomáš Fiala.

O budoucnost svého Brutalu však strach nemá: „Už jednáme s umělci na rok 2023, budeme mít stejný formát, máme termín i první interprety. A hlavně věříme, že svět pojede ve stejných kolejích.“