Géniem navzdory tichu. Velká díla stvořil Smetana i při boji se svými démony

Umělec samozřejmě nemusí trpět, aby stvořil něco velkého, trvalého, jedinečného. Ale stává se to a najdou se lidé, pro které se utrpení stalo hnací tvůrčí silou, tak jako pro jiné múzy spojené s láskou, euforií či třeba hněvem. Bedřich Smetana trpěl nepochybně a právě v době trýzně vytvořil svá klíčová díla. Jako by tvorbou bojoval proti bolesti, marnosti a ponížení. Nakonec ale byla jeho choroba natolik rozvinutá, že už mu zbývalo jenom to utrpení.

Smetanovi bylo vyčítáno snad všechno, na co si vzpomenete. Dnes vzhlížený velikán za života nedotknutelný nebyl a motivace jeho protivníků byly různorodé.