Bardovi mlčící většiny by bylo osmdesát. Karel Kryl snad ještě neřekl poslední slovo

Proč může básník a písničkář Karel Kryl (1944–1994) být aktuální i 30 let po svém odchodu? Byl to spíš kverulant, nebo vizionář a prorok? Kde si poslechnout jeho pořady z Rádia Svobodná Evropa, jak na něj vzpomínají jeho přátelé a co z jeho pozůstalosti ukáže letošní výstava Ahoj, občani? | foto: Profimedia.cz