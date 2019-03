Operní pěvec Adam Plachetka zamíří poprvé sólově do O2 areny

„Koncert jsme nazvali Bez mantinelů, a to z několika důvodů. Jednak je část sezení situována na plochu kluziště - akorát mantinely opravdu používat nebudeme… Ale především proto, že ho vnímám jako příležitost představit klasickou hudbu, co za to stojí, divákům, kteří ji neznají a zdráhají se navštívit čistě ‚vážný‘ koncert,“ vysvětluje Adam Plachetka.

Největší česká multifunkční hala opakovaně hostila zahraniční operní hvězdy jako Andrea Bocelliho nebo José Carrerase. Česká operní osobnost zde bude mít svůj velký koncert úplně poprvé.

Prostředí O 2 areny si pěvec v minulosti už „osahal“, naposledy loni v dubnu při hostování na dvojkoncertu Leoše Mareše, kde Plachetkovo podání Nessun Dorma patřilo k vrcholům večera. A tam se zrodila myšlenka na první vlastní vystoupení.

„V první chvíli na mě ten návrh zapůsobil až megalomansky, ale po nějaké době a prvním jednání jsem usoudil, že by to mohla být hezká příležitost uspořádat koncert s pestrou a ničím nelimitovanou dramaturgií. Začal jsem se tedy zamýšlet nad tituly a hosty, obvolal jsem několik kamarádů a vznikl pohodový mix klasiky a popu, který si budou moci užít jak fanoušci opery, tak lehčích žánrů,“ naznačuje Plachetka podobu unikátního večera.

Třiatřicetiletý basbarytonista dosud ve své kariéře odehrál na sedm set představení a sto sedmdesát koncertů. V jeho rejstříku jsou například Don Giovanni, Přemysl z Libuše, Figaro z Figarovy svatby i z Lazebníka sevillského.

Vstupenky na koncert Bez mantinelů půjdou do prodeje v pátek 22. března v síti Ticketportal.