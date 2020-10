Nebojme se koronaviru, ale svého strachu z něj, říká tenorista Bocelli

„Být doma s rodinou, odpočinout si a strávit více času s dětmi, to je něco mimořádného. Zejména pro člověka, který žije takový život jako já. V posledních měsících panovala poněkud smutná atmosféra, každý den jsme četli o lidech, kteří zemřeli a onemocněli. Zůstat doma byla povinnost, nebylo to naše rozhodnutí – kvůli tomu to nebylo až tak poetické a krásné,“ uvedl k pandemii koronaviru přední italský tenorista Andrea Bocelli v pořadu Interview.



K jeho nejpamátnějším hudebním vystoupením v roce 2020 patří velikonoční půlhodinový koncert v katedrále Duomo di Milano. S vystoupením v Miláně, ve městě, které se stalo symbolem nákazy, souhlasil ze dvou důvodů.

„Za prvé, abych se pomodlil společně s ostatními za všechny lidi. Moje vystoupení nebylo ani tak vystoupením, mělo to mnohem hlubší význam, a to přinést modlitbu všem, kteří se chtěli připojit,“ popsal pěvec.

Druhým důvodem, který ho k jarnímu vystoupení ve městě sužovaném pandemií přiměl, bylo přesvědčení, že jde o gesto optimismu a odvahy. „Strach je totiž jediná věc, které bychom se měli bát. Někdo řekl, že kdo má strach ze smrti, umírá každý den. Kdo se zemřít nebojí, zemře jenom jednou,“ řekl Bocelli. Být odvážný však neznamená, že by se člověk neměl v krizových situacích řídit radami odborníků. K situaci je třeba přistupovat obezřetně, doplnil.

„Jsou tady pravidla, která se musejí dodržovat a je to důležité pro všechny. Ale kromě toho by nás virus neměl zastavit. Svět musí pokračovat dál. Každý den je potřeba, aby měl člověk na stole teplé jídlo a aby lidé na konci měsíce dostali plat a mohli si jít nakoupit. Musíme k věcem přistupovat i konkrétně a realisticky,“ vyzval operní pěvec.

Studujte, učte se, snažte se věci pochopit

Klasická hudba a kultura obecně má podle Bocelliho důležitou úlohu v rámci společnosti. Kultura je nezbytná pro duševní i duchovní rozvoj. „Bez ní by lidstvo upadlo do ignorance. Vede to pak k tomu, že se lidé stávají otroky něčeho nebo někoho. A to je velmi nebezpečné. Všem mladým lidem – počínaje vlastními dětmi – říkám: ‚Studujte, učte se, snažte se věci pochopit, pochopit svět, dívat se na něj nezaujatým pohledem. Snažte se toho vstřebat nejvíce, co je jen možné,‘ “ odpověděl italský interpret na otázku, zde mladá generace nachází cestu ke klasice.

V pořadu Interview se italský tenorista zmínil i o nadšení své dcery pro hru na piano. „Dcera má velké hudební nadání, čistý hudební sluch a dělá to s velkým nadšením. Obvykle je potřeba říkat dětem: ‚Sedni si ke klavíru a cvič,‘ ale jí musím většinou říkat, že už by to stačilo, ať si jde trošku hrát. Protože jinak by seděla u klavíru pořád,“ usmál se Bocelli.

Zpěv je forma sportu

Pěvec byl zařazen mezi nejkrásnější lidi planety, navíc si udržuje dobrou fyzickou kondici. Tvrdí, že zpěv do jisté míry forma sportu, není to jen umění. „Aby člověk zpíval, musí používat svaly. A když chce být v dobré formě, je potřeba, aby celé tělo bylo ve skvělé formě. Je tak důležité se stravovat jako atlet, vést střídmý a zdravý život. A já se o to snažím,“ vysvětlil Bocelli a dodal, že dokud bude vystupovat na jevišti a bude mít odpovědnost za to, že lidem přináší emoce, je si jist, že o sebe bude takto dbát.

Bocelli po celém světě prodal desítky milionu nosičů. Toto číslo je pro něj důležité v tom smyslu, že představuje určitou míru citů a lásky, kterou k němu lidé chovají. „Určité uznání, respekt, důvěru v člověka jako umělce. Je to jakési ověření toho, co člověk zasel,“ popsal Bocelli.

Květnové koncerty v Praze

Pěvec spolupracuje i Českým národním symfonickým orchestrem, se kterým má velmi dobrý vztah. „Je to orchestr, který za mnou přijel i do Itálie, aby mě doprovázel. Takže pro mě je prostě sen nahrávat krásnou hudbu v krásném městě,“ ozřejmil svou zářijovou cestu do České republiky.

Bocelli tvrdí, že Praha je jedno z nejkrásnějších evropských měst. „Je velmi čistá, plná umění a já tu nalézám skvělé publikum. Publikum, které mě má rádo,“ popsal pěvec.

„Z celého srdce doufám, že tyto koncerty budu moci uskutečnit, že koronavirus už bude za námi, že bude vzdálenou špatnou vzpomínkou. Jsem rád, že se lístky tak dobře prodávají, protože podobně jako v případě desek to znamená, že lidé mě mají rádi, že se jim moje práce líbí,“ okomentoval Andrea Bocelli s tím, že je rád, že do Česka bude moci přijet, přivézt italskou hudbu ve svém podání a zanechat v lidech dobré vzpomínky.