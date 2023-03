Umělé zuby pro Geislerovou a tři paruky pro Hádka. Blíží se seriál Volha

„Volhu lze vnímat jako svéráznou historii Československé televize s řadou neuvěřitelných, i když reálných historek z natáčení. Současně je však portrétem svého protagonisty, omezeného egocentrika, který vyniká ve vymýšlení drobných podvodů a triků: jak si nakrást benzín, zfalšovat počet ujetých kilometrů, podvést manželku, zbavit se konkurence. Logicky se pak stává spolupracovníkem StB s krycím jménem Volha, který bez jakýchkoliv výčitek svědomí donáší na všechny své spolupracovníky a pasažéry,“ uvozuje děj Česká televize.

Seriál vychází ze stejnojmenného románu Karla Hynie z roku 2008 a na obrazovky se jej rozhodl přenést režisér Jan Pachl, který stojí za divácky úspěšnými seriály Cirkus Bukowsky nebo Rapl.

Výzvou byla Volha pro tvůrce mimo jiné v dobových aspektech. Kvůli tomu dokonce probíhal výkup dobového oblečení. Toho se nakonec sešlo tolik, že z něj vzniklo okolo pěti set kostýmů. Celkově jich však bylo použito přes dva a půl tisíce. Zajímavostí je, že Stanislav Majer si ve Volze zahrál v bundě po svém otci.

Náročnou práci za sebou mají také maskéři. Jenom pro Kryštofa Hádka vytvořili tři paruky, přičemž výroba jedné trvala zhruba sto padesát hodin. Celkově bylo vyhotoveno třicet kotlet, sedm paruk, dvacet knírů, dva plnovousy a dvě brady. Anna Geislerová hrála postavu režisérky Vlasty Válové s umělými zuby.

Role vedoucího autoparku ČST se ujal Jiří Lábus. Z hereckého obsazení Volhy je to právě on, kdo s televizí spolupracuje nejdéle. Od roku 1980 pravidelně namlouvá postavu Jů v pořadu Studio Kamarád. Komunističtí cenzoři pak zasahovali do jednotlivých dílů pořadu Možná přijde i kouzelník, ve kterém účinkoval s Oldřichem Kaiserem a Jiřím Kornem. A na čas i zastavili jeho vysílání.

Postavy v seriálu jsou zcela fiktivní. Pouze s dvěma výjimkami: jedna role se jmenuje Pavel Landovský a druhá Karel Gott. Další postavy ve Volze ztvárnili Klára Melíšková, Eliška Křenková, Jiří Lábus, Bohumil Klepl, Jiří Dvořák, Tomáš Jeřábek, Vanda Hybnerová, Martin Pechlát, Lukáš Příkazký nebo Pavel Řezníček a mnoho dalších.

ČT1 uvede první epizodu v neděli 2. dubna ve 20:10.