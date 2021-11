Donášel, jen aby mohl vozit Gotta. Točí se tragikomedie Volha

Předlohu Volha – záznam o provozu motorového vozidla napsal nedávno zesnulý Karel Hynie, dlouholetý produkční Kavčích hor. „Místo plánovaného filmu vznikne podle ní čtyřdílná minisérie, čistá tragikomedie,“ slibuje režisér.



Co jste z knihy zachovali? Především ústřední postavu služebního řidiče tehdejší Československé televize, člověka, který vším proplouvá, s každým vychází a nikdo netuší, co se skrývá za jeho laskavou tváří. Na své pasažéry od šéfů po umělce totiž donáší StB.

Proč to dělá? Protože má za to výhody, dostane nový vůz, může vozit celebrity jako Karla Gotta, získat od nich podepsané fotky. Je to s prominutím lidská kurva, cokoli dělá, dělá výhradně pro svůj osobní prospěch. V tom tkví síla postavy. Jenom jsme jí přidali dramatický oblouk, protože v knize jde spíše o sled drobných deníkových historek.

Takže ideologie či přesvědčení u něj nehrají žádnou roli? Kdepak, on je naprostý omezenec, s politikou nemá nic společného, ostatně jí vůbec nerozumí. Nevstoupil ani do strany, pouze do odborů, a zas jen proto, aby mohl na šampionát do Vídně. Navenek je to nedůležitá figurka, jíž si nikdo nevšímá, na rozdíl od jiných lidí v televizi nemusí ani podepsat antichartu a on je zhrzený, že ho přehlédli.

Měl jste na roli „panského kočího“ více adeptů? Neměl, od začátku jsem měl jasno, že to bude Kryštof Hádek, a při natáčení mám opravdu pocit, že nehraje, že tím řidičem prostě je. Podobné je to s Jiřím Lábusem, jehož garážmistr zastupuje jednoho z mála kladných hrdinů Volhy. Po čistkách ho uklidí do dopravy a vytáhnou až v listopadu 1989, protože jiného disidenta v televizi nemají.

Jaké období vlastně Volha obsáhne? Dvě dekády normalizace, zhruba v rozmezí let 1971–1990. Původně jsme měli točit do konce ledna, teď stojíme kvůli covidu v týmu, takže se výroba možná protáhne. Nicméně do vysílání půjde Volha zřejmě v roce 2023, k výročí tuzemského startu televizního vysílání.

Ale nebude vyprávět dějiny naší obrazovky, že ne? Proboha ne, nebojte se, to není dokument, ale právě naopak obrovská psina, uvidíte. Dokonce si troufám říci, že už kvůli jazyku se může stát svého druhu kultem.

Tragikomedií Volha teď měníte žánr, takže Rapl 3 už nebude? Tak to v žádném případě, Rapl je uzavřená kapitola. Nicméně ke krimi se vrátím, po Volze mám točit třináctidílný seriál Oktopus, což je zkratka pro oddělení zaměřené na odložené případy.

A kdo bude stát v jeho čele – jiný typ rapla? Skutečně jiný. Náruživý hráč, milovník karetních partií i dostihových sázek, kterého ztvární Miroslav Krobot.