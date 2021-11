VIDEO: Hynek Čermák v roli psychopata. Představuje se Případ Roubal

Minisérie se inspirovala skutečnými událostmi a činy Ivana Roubala, jednoho z největších sériových vrahů tuzemské historie. „Studoval jsem jeho případ, mluvil jsem s policisty, kteří jej vyšetřovali. Také jsem sledoval nejrůznější filmy, abych se inspiroval, jak zahraniční i čeští kolegové ztvárňují psychopata. A z toho pak jako herec něco skládám. Nejde o dokument, takže Roubala hraju tak, jak si ho představuju já,” líčí Čermák.

Příběh sleduje především skládání důkazů proti Roubalovi, vyšetřování jeho zločinů, obžaloby a obhajoby. „Víc než o Roubalovi, kterého vlastně nikdy nikdo nepochopil, protože do sebe nenechal nahlédnout, vyprávíme o policistech a jejich protihráčích, kteří obhajovali zlo, neboť v demokracii má každý právo na obhajobu,“ dodává Kopáčová s tím, že typická kauza 90. let má přesah i do dnešní doby. Ukázku najdete na videu.