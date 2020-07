VIDEO: Kdo zpívá jako rockový král Nářez? Ozzy Osbourne a Petr Janda

„Třeba v případě Ozzyho Osbournea jsme chtěli podobnou domácí hvězdu, jakou je on pro americké diváky. Hledali jsme postaršího rockera, kterého by po hlase každý poznal, a našli jsme Petra Jandu,“ říká režisér českého znění Ondřej Izdný. A Janda roli krále Nářeze přijal s chutí. „Ve svém věku mám rád věci, které dělám poprvé v životě. A proto jsem to vzal,“ říká šéf Olympiku.

Monika Absolonová hraje rockovou princeznu, její kolega Václav Noid Bárta si zkusil rapujícího prince. Z předešlého filmu Trollové se ke svým rolím vrátili Martin Písařík – v angličtině Justin Timberlake – či Ivana Korolová zastupující Anny Kendrickovou. Ukázku z nahrávání české verze najdete na videu.