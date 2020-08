Protivně popoví Trollové, kteří vítězně zrušili veškerá pravidla

Dovádiví skřítci by jinak nestáli za řeč, přinejmenším pro diváky, kteří se z jásavých neonových barviček předešlého dílu série ještě nevzpamatovali. Ovšem trollí pokračování se stalo v Americe prvním velkým hitem, který šel namísto kin rovnou do videodistribuce.



Původní premiéru v zámořských kinech plánovanou na 10. dubna – u nás týden poté – totiž zhatil koronavirus a studio Universal místo odkladu rozhodlo, že pohádku zpřístupní na placených kanálech; třeba na Amazon’s Prime Video zaplatil zájemce 19,99 dolaru, skoro pět set korun. Což pořád vyšlo levněji než cena vstupenek pro celou rodinu, navíc tehdy lidé uvěznění v karanténě potřebovali zabavit své děti.

A experiment vyšel. Už za tři týdny putování online utržila novinka sto milionů dolarů, což předešlému filmu Trollové z roku 2016 trvalo při tradičním promítání v kinech pět měsíců.

Bezvýhradně veselí, šťastní, optimističtí a pozitivní skřítkové, jejichž život tvoří prakticky jen tanec a zpěv, mají ve Spojených státech výhodu navíc, hlasy jim totiž propůjčily hvězdy showbyznysu jako třeba idol náctiletých Justin Timberlake, ale také raper Anderson Paak nebo rocková legenda Ozzy Osbourne.

Koneckonců i české znění obstarali vesměs hudebníci, třeba Osbourne coby král Nářez má dabéra v Petru Jandovi, princeznu převzala Monika Absolonová, prince Václav Noid Bárta a postavičku, již v originále oživil Timberlake, si zopakoval Martin Písařík.



Po úspěchu úvodního filmu, ve kterém veselé skřítky coby přípravek pro zlepšení nálady pojídali zasmušilí obři, než zasáhla statečná trollí princezna, vznikly dva televizní speciály a teď i druhý celovečerní příběh. Pro studio znamenají Trollové už pátý projekt, jenž přešel ve filmovou sérii, před nimi to dokázaly tituly Shrek, Madagaskar, Kung Fu Panda a Jak vycvičit draka. Ovšem na rozdíl od nich si Trollové vystačí s pohádkovou hitparádou.

V animovaném muzikálu Světové turné povýšila bývalá princezna na královnu a své zemi vládne v pohodovém popovém rytmu, dokud nezjistí, že na planetě žijí i kmeny vyznávající jiné hudební styly. Například Techno Trollové, Country Trollové, ale hlavně Rockoví Trollové, jejichž panovnice chce drsnější muziku prosadit jako jedinou správnou po celém trollím kontinentu. Totalitě kytarových riffů musí tedy popoví hrdinové zabránit, přičemž na své dobrodružné pouti potkají ještě funk nebo klasiku.

Zní to jako animovaný ceremoniál při udílení žánrových cen Anděl v šesti kategoriích a nejen kritikové dávají Světovému turné na frak, ani fanoušci v internetovém hodnocení si často neberou servítky. Nicméně svůj riskantní manévr na půdě videoték už Trollové II vyhráli, a co víc, stali se předskokany nové distribuční cesty.

Kombinaci kinosálů v bezpečnějších teritoriích s VOD neboli videem na vyžádání na ostatních trzích už přejali jiní animovaní hrdinové, nejnověji to zkouší psí Scoob! a stejný postup nyní oznámila žlutá mořská houba se svým filmem The SpongeBob Movie: Sponge on the Run.