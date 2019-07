Strojový překlad nechceme! Fanoušci se bouří kvůli Teorii velkého třesku

„Jak vím, že to není jedno z těch vtip telefony, které stříká voda v mé tváři,“ říká například v českém překladu Sheldon Cooper a tuzemský divák sice nakonec pozná, oč jde, ale úrovni překladu se musí smát.

Na problém upozornila facebooková stránka sdružující českou komunitu příznivců Netflixu.

„Víme, že překladatelská práce je náročná. Tušíme, že ji nezvládne každý. Tolerujeme sem tam drobné chyby, které se ve spěchu prostě někdy stanou. Víme, že lhůty na překlad jsou někdy šibeniční. Přimhouříme obě oči nad tím, když se z českých titulků vytratí původní myšlenka či vtip z filmu nebo seriálu. Je to škoda, ale dá se s tím smířit. Co ale nelze tolerovat, je šlendrián. Pokud někdo jeden ze stěžejních seriálů posledních dvacetiletí zprzní titulky, které evidentně udělal strojový překladač, je třeba dát najevo, že tohle v Česku opravdu nechceme,“ píší provozovatelé stránky a vyzývají fanoušky, ať si u Netflixu stěžují.

Zároveň však jsou v diskusi zmínky, že by se otřesný a nečitelný překlad měl nyní týkat jen posledních šesti epizod závěrečné dvanácté řady. Což by mohlo naznačit, že jde o dočasné řešení, než vznikne profesionální překlad. Závěr seriálu se v originálním znění vysílal do poloviny května.