Českou stopu v Teorii velkého třesku podporuje představitelka Amy

Jednu z prvních zmínek utrousil v seriálu příští partner Amy, protivný génius Sheldon Cooper, když byl nemocný. Vzpomínal na dobu, kdy coby geniální teenager působil jako hostující profesor na německém institutu v Heidelbergu. Nesedla mu tamní strava a prohlásil, že výsledkem byl „blitzkrieg“, kde jeho „střeva sehrála roli Československa“.

V šesté řadě seriálu zase Sheldon zpíval zlidovělou koledu Good King Wenceslas, založenou na známém příběhu o svatém Václavovi. Jméno patrona české země ovšem američtí fyzici vyslovují zkomoleně jako „Váklav“.

Pobavila také zmínka v pořadu o státních vlajkách a způsob, jakým Sheldon přirovnal rozpad svého vztahu s Amy k rozpadu Československa. „Chápete to? Čekali byste, že si Česko bude chtít udržet to, co má, protože už není nejmladší,“ divil se hrdina seriálu.

Bialiková nejenže hraje neurobioložku Amy, ale sama také neurobiologii vystudovala a věnuje se jí stále, pokud zrovna netočí. Díky svým znalostem pomáhá rovněž odbornému poradci seriálu. „Vždycky sebou na zkouškách trhnu, když je ve scénáři chyba. Studovala jsem totiž také chemii, biologii, anatomii a fyziku, takže opravdu vím, když je něco špatně,“ líčí herečka.

Má ještě jednu zvláštnost: na rozdíl od svých kolegů, kteří posedlost popkulturou jen předstírají, je Bialiková skutečným fanouškem. „Zní to sice až neuvěřitelné, ale jsem jediná, kdo z nás opravdu čte komiksy, kdo chodí do komiksových obchodů, miluje sci-fi i srazy fanoušků,“ přiznala se.