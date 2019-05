Poslední smích, slzy i nostalgie. Skončila Teorie velkého třesku

Hodinové finále slibovalo spoustu zlomů v životě všech hrdinů. Zatímco Sheldon a Amy čekali na zprávu o Nobelově ceně, Bernadette a Wolowitz poprvé opustili své děti, Penny s Leonardem se snažili udržet tajemství, jejich indický kamarád Rádž našel nové přátelství a společně vyrazili do neznáma.

V následujícím pořadu dali divákům sbohem Johnny Galecki a Kaley Cuoco neboli Leonard a Penny, ovšem nejvíce otazníků zůstalo kolem klíčové postavy asociálního génia Sheldona Coopera.

Právě jeho představitel Jim Parsons totiž odmítl v seriálu pokračovat, čímž vlastně sám rozhodl o konci celé legendy. Spekulovalo se o tom, že neúměrně zvýšil své finanční požadavky.

Spolutvůrce projektu Chuck Lorre potvrdil, že si pokračování Teorie velkého třesku bez Sheldonovy postavy v Parsonsově podání neumí vůbec představit. „Viděl jsem už dost smutných konců jiných pořadů, které se podobnou situaci pokusily obejít,“ podotkl Lorre.

Parsons přitom vysvětluje svůj odchod stále stejně mlhavě. „Poprvé za dobu, kdy seriál točím, mě napadlo, že bych možná nechtěl uzavřít další smlouvu,“ řekl pro The Hollywood Reporter. „Nevím, jestli proto, že jsem Beran, nebo z vnitřních pohnutek, ale jakmile měl to napadlo, byl jsem rád. To je odpověď.“

„Neexistoval žádný jiný podnět, žádná konkrétní situace, kdy bych snad měl všeho najednou dost,“ pokračoval Parsons. „Ne, nic takového. Je to jen okamžik, který se dá popsat slovy - Když víš, tak víš. Člověk se zkrátka dostane do určitého věku a jeho život se náhle změní.“

Závěrečná epizoda seriálu, který za dvanáct let získal vedle armády fanoušků přes šedesát profesních cen včetně Zlatého glóbu, nesla název Stockholmský syndrom, což je termín pro citovou vazbu oběti na únosci či vězniteli.

V Česku seriál uvádí Prima Cool, kde z finální řady zbývá odvysílat ještě osm dílů.