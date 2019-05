TELEVIZIONÁŘ: Kdo vyhraje volby, kdo hokej a kdo jim dá na frak

V sobotu se rozezpívá velké, přeloženo do češtiny tříhodinové finále čtyř nejlepších soutěžících o titul The Voice Česko Slovensko 2019. Současně se už budou sčítat první výsledky voleb do Evropského parlamentu.

Jejich konečná čísla se pak během nedělní noci vystaví napříč stanicemi všeobecnému zpřesňování, zkoumání, vysvětlování, analyzování, komentování a uvádění na pravou politologickou míru.

Do toho ještě udeří přímý přenos finálového utkání hokejového šampionátu, ve kterém už sice nerozhodují ani esemesky, ani občanské hlasy, nicméně hlasivky se hodit mohou.

Tolika světoborným událostem může dát ve sledovanosti na frak pouze nesmrtelná klasika, dejme tomu v sobotu nejveselejší ze všech válek historie – manželská Válka Roseových, a v neděli příběh Jak vytrhnout velrybě stoličku.

Obojí už sice známe nazpaměť, ale právě tohle bezpečné vědomí uprostřed zdánlivě životně důležitých okolních turbulencí uklidňuje.

Ostatně vítězní europoslanci, zpěváci i sportovci se postupem času neustále mění, kdežto humor obou filmů zůstává – a především netlačí na diváka, aby pro něj nezapomněl hlasovat.