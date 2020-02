Zvědavost neuspokojí, hodnotí Guardian film Šarlatán a chválí Trojana

Variety píše, že portrét českého léčitele je nevyvážený, ale nikoli nezajímavý příběh balancující mezi morálními otazníky a homosexuální romancí. „Pohledný, inteligentní, ale mírně suchopárný životopis kolísá mezi úctou k Mikoláškovým lékařským úspěchům a pečlivějším zkoumáním jeho morálních přestupků s něžnou gay romantikou. Je to ambiciózní portrét lidské nedokonalosti, který se nesnaží vzbudit náklonnost publika vůči hrdinovi.“

List Guardian píše o „fascinujícím, i když trochu frustrujícím, lehce beletrizovaném příběhu českého bylinkáře a léčitele Jana Mikoláška, který se ve 30. letech stal kultovou postavou.“

Připomíná, že během nacistické okupace přijímal jako pacienty i Němce, po válce pak komunistické mocipány včetně Antonína Zápotockého, po jehož smrti byl Mikolášek vězněn. „Svůj život bilancuje zpětně v cele a Ivan Trojan ho hraje s velkou sebekontrolou,“ píše The Guardian. Oceňuje jednotlivé epizody, ale shrnuje, že „Šarlatán zcela neuspokojuje zvědavost, kterou vzbuzuje“.

IndieWire film charakterizuje jako fascinující, ale roztříštěný historický životopis. Podotýká, že se zaplétá do sítě časových rovin, současně oceňuje, že se Hollandová nezalekla brutálních scén v čele s topením koťat. A v neposlední řadě přiznává režisérce právo na to, co divákům může vadit: nepoví totiž jednoznačně, jestli měl Mikolášek opravdu dar léčit, nebo to byl jen šikovný obchodník s lidskou vírou.

Do českých kin vstoupí Šarlatán 26. března.