Berlinale začíná ve znamení ženské vlny, koronaviru i aféry s nacismem

Slavnostní zahájení obstará kanadsko-irská novinka Můj rok se Salingerem, kterou do Berlína doprovodí herečka Sigourney Weaverová, a čekají se i jiné hvězdy, počínaje Javierem Bardemem z amerického soutěžního díla The Roads Not Taken a konče Jeremym Ironsem v čele mezinárodní poroty.

Ovšem v zákulisí červeného koberce muselo vedení festivalu řešit nečekané komplikace. Jednu představuje koronavirus; pořadatelé proto slibují, že hygienická zařízení na všech festivalových místech budou vybavena dezinfekčními prostředky, že je v nemocnici připravena izolační jednotka, že hosté z Číny a jiných postižených regionů dostanou informace hned po přistání na letišti a že další opatření se budou zavádět podle vývoje situace.

O druhý, domácí zádrhel se postaral německý týdeník Die Zeit, který zveřejnil článek naznačující, že zakladatel a první ředitel Berlinale Alfred Bauer, jehož jméno nese jedna z cen – Stříbrný medvěd, zastával za nacistické éry významné pozice. „S ohledem na tato nová zjištění s okamžitou platností pozastavujeme Cenu Alfreda Bauera a využijeme příležitosti k zahájení hlubšího výzkumu historie festivalu s podporou odborníků,“ stojí v prohlášení organizátorů Berlinale.

Filmový svět však zajímá především hlavní soutěž, jež sice slavnými jmény vyloženě nehýří, ale zato odráží vlnu korektnosti: šest z osmnácti vybraných děl natočily nebo spolurežírovaly ženy a také příběhům často vévodí hrdinky.

Hostitelská kinematografie křísí dávné látky, německo-holandský titul Berlín Alexanderplatz slibuje moderní verzi klasického románu Alfreda Döblina, jejž do známého seriálu převedl v 70. letech Rainer Werner Fassbinder, a v Undine roubuje Christian Petzold kletbu bájné víly, jež pro návrat do vodní říše musí zabít zrádného milence, na osud průvodkyně Berlínem.

Hlavní postava rusko-ukrajinského díla DAU. Nataša pracuje v kantýně tajného sovětského výzkumného ústavu, hrdinka korejského filmu The Woman Who Ran využije manželovy služební cesty k setkání se svými přáteli. Argentinsko-mexický Intruder vypráví o dívce, jež po traumatické cestě přestane rozlišovat mezi sny a skutečností, švýcarská Sestřička líčí vztah ženských dvojčat, brazilský film All the Dead Ones sleduje úděl žen od zrušení otroctví po dnešek a v americkém filmu Never Rarely Sometimes Always cestují dvě venkovské dívky do New Yorku za lékařskou pomocí při nechtěném těhotenství.

Průzkum s Dafoem

Pár titulů se z ženské vlny vymyká. Francouzsko-belgická tragikomedie Delete History vypráví o válce, již technologickým obrům vyhlásí tři oběti sociálních sítí, tchajwanské Dny mapují křižovatku dvou osudů, italské Bad Tales proplétají osudy rodin z výbušného předměstí Říma a americká road movie First Cow sleduje pouť kuchaře s lovci kožešin a čínským přistěhovalcem.

Na cestě se odehrává rovněž britský příspěvek The Roads Not Taken s Bardemem v roli otce doprovázeného dcerou či francouzský titul The Salt Of Tears, v němž vesnický mladík jede do Paříže na přijímací zkoušku. Kambodžský dokument Irradiated se týká lidí, kteří za války přežili ozáření, italské dílo Hidden Away je věnováno životu průkopnického malíře, íránský titul There Is No Evil je složen ze čtyř příběhů (a z českého produkčního podílu) a největší tajemství provází Sibiř, již natočil italský tvůrce Abel Ferrara s hercem Willemem Dafoem: slibuje „průzkum jazyka snů“.

Vedle hlavní soutěže zve Berlinale na jiné sekce či zvláštní uvedení, které se třeba v sekci Gala týká světové premiéry novinky Agnieszky Hollandové Šarlatán s Ivanem a Josefem Trojanovými v titulní roli.

Do nabídky doprovodného programu zase spadá například koncert uznávaného autora filmové hudby Dannyho Elfmana s Berlínskou filharmonií nebo projekce filmu Čísla, jehož ukrajinský tvůrce Oleg Sencov, teprve loni při výměně zajatců mezi Moskvou a Kyjevem propuštěný z ruského vězení, se zúčastní následné diskuse.