GLOSA: Miliardy za naději jménem dítě. Co zjistila Reprodukce 2.0

Důvod, proč se v oblasti umělého oplodnění pohybuje Česko na mezinárodní špici, shrnují tři položky: zaručujeme liberální zákony, relativně nízké ceny a technickou profesionalitu. Takže se čile obchoduje s rodičovskou nadějí a jak tu zazní, z dítěte se stává komodita.

Více než odborníci však poví konkrétní příběhy. „Zkusíme to umělko,“ rozhodla se dvojice, která stále doufá. Jiný pár už má díky asistované reprodukci dvě děti a svou zkušenost shrnuje: „Stálo nás to sedmnáct let a 850 tisíc korun.“