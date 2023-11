Konec dabingu v Čechách? Umělá inteligence už přeloží dialog včetně tónu hlasu

Může umělá inteligence nahradit dabéry? Nejenže může, už to zkouší. I v Česku. „Několik herců pozvali do studia, měli jsme namluvit pár stránek textu ze seriálů, které pravidelně dabujeme. Pořád tytéž věty dokola, ale s různou emocí a intonací: vesele, naštvaně, tiše, s křikem. Připadalo mi to divné, tak jsem nahrávání zastavil,“ vypráví herec Michal Holán.

„Povídám režisérovi: ‚Víš ty vůbec, co tu děláme? Toho já se neúčastním!‘ Režisérovi prý řekli, že jde jen o nějaký test, ale souhlasil se mnou a celé natáčení zastavil. Vím jen, že to byla zakázka od maďarské firmy, ale sám jsem po téhle zkušenosti nahrál video se vzkazem kolegům, ať své hlasy neprodáváme,“ líčí herec známý i ze seriálu Policie Modrava.