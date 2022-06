VIDEO: Od Tankového praporu do Varů. Jiří Ježek zažije hold producentů

Producent Jiří Ježek převezme premiérové profesní ocenění asociace, jejímž byl od roku 1994 prvním předsedou, 3. července v Grandhotelu Ambassador Národní dům. Slavnostního předávání se zúčastní i režisér Jan Hřebejk, který s Ježkem spolupracoval na filmu Šakalí léta.

„Považujeme za důležité zdůrazňovat význam nezávislých producentů. Proto jako profesní organizace budeme každý rok připomínat jednoho kolegu, který se významnou měrou podílel nebo podílí na dobrém jménu naší profese,“ popsal novinku současný předseda asociace Vratislav Šlajer.

Nyní dvaasedmdesátiletý Ježek působil od 70. let v Krátkém filmu, po pádu komunismu založil vlastní společnost Space Films. Vedle domácích děl se jako producent podílel na dokumentu o dětech z koncentračního tábora Terezín Voices of the Children, který vyhrál cenu Emmy za historický dokument.

„Filmový producent musí být dobrý psycholog, taktik, dramaturg, ekonom, nesmí se bát, musí umět jednat s lidmi všech profesí od dělnických po umělce a být zodpovědný při hospodaření s financemi vlastními i ostatních,“ shrnul podstatu profese sám Ježek.

Jeho společnost Space Films jako první prolomila po roce 1989 dosavadní státní monopol kinematografie. Ježek stál i za výrobou prvního soukromého porevolučního filmu Tankový prapor. Snímek z roku 1991 se stal s více než dvěma miliony diváků nejnavštěvovanějším českým hitem nové éry.