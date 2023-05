Muž, který stál v cestě jde do kin, riziko trvá. Jak je vidí partneři?

Na pracovní projekci určené provozovatelům kin zalitoval producent, že jich přišlo tak málo, a znovu je ujišťoval, že pokud Kriegelův životopis do programu zařadí, nemají se čeho bát.

„Je zvláštní, že jste byli osloveni, ať ho nehrajete, ale opravdu ho promítat můžete, právně je všechno v pořádku,“ prohlásil Šmídmajer s tím, že kinaři jsou prvními diváky novinky. Tiskové projekce totiž už nějaký čas nepořádá s odůvodněním, že „negativní recenze zájemce odradí a pochvalné moc nepomohou“.

I když podle slov producenta po právní stránce vše sedí, jistou zdrženlivost kin lze pochopit. Fíla, který vedle scénáře napsal též úspěšnou stejnojmennou knihu, se odmítá smířit s tím, že na režijním postu jej producent nahradil Petrem Nikolaevem, tvrdí, že jeho text byl při realizaci okleštěn, a požádal o takzvané předběžné opatření, které by mohlo šíření daného díla zastavit do doby, než rozhodne standardní soudní líčení.

V takovém případě, byť jde o možnost čistě teoretickou, by tratila nejen kina, ale také partneři ambiciózního projektu věnovaného muži, jenž jako jediný z členů tehdejší československé delegace odmítl podepsat v Moskvě dokument, legalizující okupaci ze srpna 1968.

Kvůli zákulisní válce o film se postupně měnilo jak jeho plánované obsazení, v němž z hlavních postav zůstal jen Tomáš Töpfer v titulní roli, tak koprodukční zázemí. Například místo původně zmiňované České televize se objevila Nova.

„Film Muž, který stál v cestě se zaobírá jednou z nejzajímavějších postav našich dějin druhé poloviny dvacátého století, je příběhem velké osobní statečnosti v nelehké době. Připomíná osudy člověka, na něhož mnozí z nás možná již zapomněli a o němž někteří ještě ani nevědí. Proto bylo pro nás důležité projekt podpořit. Nejsme však producentem ani koproducentem filmu, koupili jsme od producenta, jímž je Bio Illusion, práva na televizní vysílání a nasazení na Voyo,“ vysvětlila za Novu Barbora Dlabáčková.

Dodala ještě, že „mnohé velké projekty provází na jejich cestě riziko z různých stran, my vše pečlivě sledujeme a budeme se samozřejmě řídit rozhodnutím soudu“.

Státní fond kinematografie dal na výrobu deset milionů korun. „Příjemcem je společnost Bio Illusion, která dosud plní povinnosti vyplývající z rozhodnutí o udělení podpory. Pokud by byly podmínky porušeny, bude Státní fond kinematografie postupovat standardním způsobem,“ uvedla jeho ředitelka Helena Bezděk Fraňková.

Jak by se k případnému předběžnému opatření postavila Nadace Charty 77? „O tom by rozhodla správní rada. Osobně bych v takovém případě doporučila počkat, protože věříme, že by šlo jen o posunutý termín,“ odpovídá Božena Jirků.

„Vstoupili jsme do projektu kvůli tématu. Náš dlouholetý předseda správní rady František Janouch byl osobním přítelem Františka Kriegla, jeho přičiněním nadace každý rok uděluje Cenu Františka Kriegla.“ K možným rizikům Jirků dodává: „Věřili jsme zkušenému producentovi a když změnil jméno režiséra, respektovali jsme jeho rozhodnutí. Film vznikl, a to je důležité. O to nám právě šlo, aby se veřejnost o Krieglovi více dozvěděla. Na premiéru filmu se těšíme.“

Podobné zásahy do distribuce se týkají spíše streamovacích služeb. U nás třeba nesměl portál Ulož.to zpřístupňovat Šarlatána, v Brazílii musel Netflix stáhnout z nabídky film zobrazující Ježíše jako možného homosexuála. Obě předběžná opatření však byla následně zrušena.