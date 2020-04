Táta mi radil, ať jako herec umím naslouchat, říká Marián Labuda ml.

Roli Labudovi ml. nabídl režisér Biser Arichtev, který stojí za seriály První republika nebo Vyprávěj. „O Emanuelu Moravcovi jsem toho moc nevěděl. Nastudoval jsem si něco až, když mi roli nabídli. Pak přišly na řadu dokumentární filmy a různé knihy,“ vzpomíná herec.



Moravce nechce zpětně hodnotit ani soudit. „Nevím, jak bych reagoval já na jeho místě,“ upozorňuje. Náhlý obrat v Moravcově smýšlení na konci třicátých let si zdůvodňuje touhou po moci a vlivu i potřebou zajistit rodinu. Velmi náročné bylo podle Labudy natáčet v původních fašistických budovách. „Cítil jsem všudypřítomnou smrt,“ popisuje. Jako rodič navíc sám těžce nesl scénu, ve které Moravec posílá své syny do války.

Ačkoliv se Labuda ml. snažil před natáčením poctivě pilovat češtinu i němčinu, režisér se jej nakonec rozhodl nadabovat. „Nemám tak dokonalou češtinu a asi ji ani nikdy mít nebudu, přece jen to není můj rodný jazyk,“ míní. „Pan Šrom to udělal hezky, má krásnou barvu hlasu. Pokud se ale dostanu do dalšího filmu, snad už použijí můj vlastní hlas,“ přeje si.

Roli kněze a prezidenta fašistického slovenského státu Jozefa Tisa převzal Marián Labuda ml. po svém otci. „Vzpomínám, jak mi to šéf divadla Juraj Kukura oznámil. Skoro mi tehdy vypadl tácek s kávou. Když jsem viděl premiéru s tatínkem, neuměl jsem si představit, že bych ji měl jednou hrát já,“ uvádí. Před premiérou měl Labuda ml. zakázáno sledovat, jak roli hraje jeho otec.

Nazkoušet monodrama, ve kterém je na jevišti přes hodinu sám, se mu nakonec povedlo s pomocí režiséra Rastislava Balleka dokonce o dva týdny dříve.

Marián Labuda ml. Vystudoval herectví na konzervatoři a deset let je členem bratislavského Divadla Astorka Korzo 90 . O profesi se však mnohé naučil i od slavného otce, který zemřel v roce 2018. „Když mi tehdy radil, tak jsem to tak nebral, ale teď, jak nabírám herecké zkušenosti, začínám mnohé chápat. Říkal mi, že pro herce je důležité poslouchat a že mnohdy může být zajímavější herec, který poslouchá, než ten, který mluví,“ upozorňuje.