Rouška je při focení problém, pomáhá však splynout, říkají fotografové MAFRA

„Rouška je při focení problém, protože se vám neustále mlží fotoaparát. Každou chvíli musíme přestat fotit a vyčistit si hledáček,“ popisuje svou zkušenost Michal Růžička. Na druhou stranu dodává, že rouška pomáhá splynout s okolím.



V posledních týdnech Růžička mimo jiné fotografoval liduprázdnou Prahu i průběh testování na covid-19. „Byli jsme vpuštěni do odběrného místa pouze krátce, než tam vůbec byli zájemci o odběr. Ten portrét dívky, studentky medicíny, vznikl, když si s kolegyní upravovaly obleky,“ popisuje.

Zdravotníci jsou k vidění i na fotkách Dana Materny, který v dubnu několikrát navštívil přestavěný urgentní příjem Nemocnice Na Bulovce na ARO pro nejtěžší případy koronaviru. „Na Bulovku jsem chodil fotit opakovaně a musím vyjádřit vděk tamnímu vedení, že mi to umožnili. Zdravotníci měli nastavený pravidelný rytmus. Střídali se po třech hodinách, tři pracovali a tři odpočívali. Ovšem pořád v tom ochranném obleku,“ přibližuje Materna.

„Je v tom neuvěřitelné horko. Respirátor se vám během pár chvil vryje do nosu - nepříjemné a bolestivé. Vydržel jsem v něm většinou jen polovinu doby co zdravotníci. Mají můj velký obdiv,“ dodává.

V rozhovoru popsal i okolnosti vzniku fotky studentky v béžovém kabátě, která po příletu z Wu-chanu vystupuje před Nemocnicí Na Bulovce ze sanitky. Vznikla totiž shodou náhod ještě v únoru během víkendové služby, kdy večer Materna fotil koncert ve Vysočanech, nakonec však musel ještě před půlnocí zamířit Na Bulovku.



„Očekával jsem tam pro fotografy nepříznivou situaci a velká bezpečnostní opatření. Nakonec to tak nebylo, fotil jsem asi z desetimetrové vzdálenosti. Odehrálo se to dost rychle, pět lidí vystoupilo ze sanitky a hned vstoupilo do vchodu budovy. Celé to trvalo asi třicet sekund,“ vzpomíná.

Michal Sváček se ještě před uzavřením hranic vydal na přechod Dolní Dvořiště-Wullowitz. „Byla tam docela nervozita. Policisté i hasiči byli dost unavení. Člověk musí umět být v takových momentech empatický,“ popisuje. „Většinou jsem se ale všude setkával se vstřícností a když už jsem viděl, že toho někdo má opravdu moc, nehrotil jsem situaci a snažil se stáhnout do pozadí,“ říká.

V pozadí nyní budou muset chvíli zůstat i sportovní fanoušci, které jinak na fotbalových utkáních Sváček často fotografuje. „Když teď přijdeme na fotbal a budeme fotit bez diváků, bude to postrádat kulisu nejen ve hře, ale i na obraze. Doufám, že se to brzo vrátí do normálu,” míní.

Z fotografů MF DNES ještě svými snímky pro výstavu Koronavirus 9x9 přispěl David Neff, dále pak Roman Vondrouš z ČTK, Petr David Josek z agentury AP nebo Lukáš Bíba z vydavatelství Economia.