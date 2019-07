Affleck a Damon píší scénář o znásilnění. Přitom oba měli problémy s MeToo

Je to už dvaadvacet let, co Hollywood ohromila dvojice mladíků filmem Dobrý Will Hunting. Ben Affleck a Matt Damon si tenkrát v příběhu o zanedbaném geniálním matematikovi nejen zahráli, ale především ke snímku společně napsali oscarový scénář.

Ani jeden z nich od té doby z filmového světa nezmizel a oba se objevili ve veleúspěšných blockbusterech. Damon hrál ve filmu Zachraňte vojína Ryana a v sérii s Jasonem Bournem, Affleckovi zajistilo nesmrtelnost účinkování v Armaggedonu nebo hlavní role v Pearl Harbouru. Navíc sklízel ovace i za kamerou (režíroval oscarové Argo).

Od onoho roku 1997 se jejich jména objevila v závěrečných titulcích jednoho filmu několikrát, ovšem nikoli v kolonce scenáristé. Jejich první společnou prací tak bude až chystaný snímek The Last Duel. Půjde o historický příběh zasazený do Francie 14. století; ještě pod křídly společnosti 21st Century Fox jej měl režírovat Ridley Scott. Oba si ve snímku i zahrají.

Last Duel vypráví příběh normanského rytíře vracejícího se z bitvy ve Skotsku. Doma zjistí, že jeho manželku mezitím znásilnil jeho panoš a nejlepší přítel. Ten však ženino obvinění odmítá. Do sporu se proto vloží král a rozhodne jej řešit soubojem obou soků na život a na smrt.

Sama Boží vůle tak má určit, kdo má pravdu. Pokud však přežije panoš, čeká smrt i rytířovu manželku. Právě tento souboj se údajně ve Francii stal posledním takto řešeným sporem.

Scénář, který už oba herci píší, vychází z knihy Erica Jagera. Jak ovšem zmiňuje web Vanity Fair, účast hvězdné dvojice na takové látce může vzbuzovat pohoršení. Oba se totiž za poslední dva roky ocitli pod palbou kritiky týkající se MeToo. Damon měl k hnutí kritické výhrady, za které se později omluvil. Affleck zase musel žehlit situaci, když se objevily šestnáct let staré záběry z natáčení pořadu Total Request Live, kde osahával herečku a moderátorku Hilarii Burtonovou.

Otázkou také je, jak se drsné téma filmu bude hodit do portfolia společnosti Disney, která 21st Century Fox od letošního března vlastní. Jak ale ubezpečuje filmový web Deadline.com, pokud Disney o látku zájem neprojeví, nebude pro Ridleyho Scotta problém udat ji jinde.